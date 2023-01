„Bude to ta největší a nejosobnější věc, do jaké jsem se kdy pustil,“ popsal svůj záměr otevřít v Ostravě komediální klub Štěpán Kozub. Ponese jednoduše příznačný název Comedy Club a bude plnit také funkci kavárny a baru. Primárně se v něm ale budou konat zábavné večery se Třemi tygry či hlavně Štěpánem Kozubem samotným, a to nejen v podobě jeho stand-upů, ale i koncertů a dalších komediálních počinů.

Comedy Club už v létě?

„Klub bude přímo v centru Ostravy a bude dobře dostupný MHD. V roce 2023 jej stoprocentně otevřu, jen ještě nevím kdy,“ vzkázala lidem kometa mezi tuzemskými baviči. Záležet by to mohlo na tom, jak rychle půjdou stavební práce v Ostravici-Textilii, kde podle informací Deníku může jeho klub sídlit. Majitelé mají v plánu rekonstrukci dotáhnout do konce června letošního roku a loni na podzim lidem vzkázali, že termín se daří držet v platnosti. Nové nájemce by tak mohla Ostravica-Textilia přivítat už koncem léta.

Tři tygři rozbíjí pravidla módy. Kozub a spol. se chopili role módních ikon

Ze strany majitelů komplexu, kteří už dříve avizovali, že „nová“ Ostravica bude centrem kreativního průmyslu, je cítit nadšení. Padají sice slova jako „přísně tajné“, „nic není hotovo“, „moc bychom to uvítali“, „makáme na tom“, podle informací Deníku je už ale vše v podstatě dohodnuto. „Výrazněji se k tomu ještě nechceme vyjadřovat, je to všechno čerstvé,“ vzkázal mediální zástupce investora Jindřich Vaněk.

Sám Štěpán Kozub Deníku informaci později dementoval a adresu budoucího klubu dál drží v tajnosti. Nic prý ještě není podepsáno. „V jakém textilu že bych to měl klub otevírat? Žádný textil neznám. Pro svůj klub mám vyhlédnuté úplně jiné prostory v centru města a můžu se svým jménem zaručit, že tam, kde uvádíte, to nebude. S nikým jsem tam nejednal,“ uvedl Kozub.

Meltingpot i youtubeři?

Podle informací Deníku nebude proměněná Ostravica jen možným doupětem Tří tygrů a Štěpána Kozuba, ale jistojistě v ní své zázemí nalezne třeba diskuzní fórum Meltingpot, které je součástí festivalu Colours of Ostrava, a rozvíjí se také myšlenka jakéhosi mediálního domu, kde by údajně měly dostávat prostor tvůrčí osobnosti či třeba konkrétně youtubeři.

VIDEO: Kozub vyprodal O2 arenu a přidává další termín. Netradiční pozvánka baví

Jakou vizi má tedy sám Štěpán Kozub? „Chtěl bych, aby to byl zábavný klub. A kdo by jej chtěl už nyní podpořit, může si na mém webu koupit poukaz s mým ksichtem na vůbec první stand-up, který tam uspořádám,“ láká Kozub. Prvních padesát věrných fanoušků také za cenu pět tisíc korun poctil tím, že z nich v podstatě učinil spoluzakladatele klubu. Nákupem VIP poukázky se zapříčinili o uvedení svého jména na zeď slávy Comedy clubu a o další VIP benefity. Poukázky jsou vyprodané.

Štěpán Kozub v loňském roce zaznamenal se svými stand-upy velký vzestup, na konci prosince navíc dvakrát vyprodal pražskou O2 Arénu a poté si za bezmála tisíc korun ještě mohl dovolit nabídnout svou show lidem on-line do obýváků.