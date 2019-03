Před více než rokem vedení centrálního obvodu všechny obyvatele tehdejší ubytovny, která stojí v Moravské Ostravě u vozovny trolejbusů mezi Sokolskou třídou a Sadovou ulicí, vystěhovalo a město má od té doby povolení budovu zdemolovat.

Do čtvrtka 21. března mají skončit přípravné práce před samotnou demolicí někdejší ubytovny v Sadové ulici u Sokolské třídy. Do té doby zmizí opláštění budovy ze strany od vozovny trolejbusů, okna i střecha. Poté bude stavba postupně zdemolována, vše by mělo skončit do 15. července. K tomuto datu bude znovu zprůchodněn i nyní uzavřený chodník podél vozovny.

Jednotlivá podlaží budou rozebírána z jeřábu ručně. „Postupným ručním rozebíráním za použití jeřábu budou odstraněna čtyři horní podlaží. Poté budou práce přerušeny kvůli nutnosti odpojení objektu od elektrické energie a parovodu,“ uvedla mluvčí města, kterému budova patří, Andrea Vojkovská.

PROBLÉM? TOPNÁ SEZONA

Demoliční četa se tak do práce vrátí po ukončení topné sezony, další bourání je naplánováno od prvních červnových dní. Právě kvůli začátku topné sezony došlo k odkladu demolice. Přípravné práce začaly na konci října, ale po týdnu musely být přerušeny. „V suterénu bouraného objektu se nachází funkční předávací stanice, ze které jsou teplem zásobovány sousední bytové domy,“ vysvětlila prodlevy mluvčí.

Demolice bude dokončena do poloviny července, město zatím netuší, jak uvolněný prostor využije dále. V minulosti se spekulovalo o novém bytovém domě či domově pro seniory, což avizovalo hnutí Ostravak, jež donedávna Moravské Ostravě a Přívozu vládlo. Právě obvod by měl mít k otázce využití uvolněné lokality co říct.

„K záměru města, které má na demolici povolení od jara 2018, se nemohu vyjadřovat,“ říká však současná starostka obvodu Zuzana Ožanová z hnutí ANO. Předešlému vedení pak má řada lidí za zlé, že obyvatelé ubytovny byli vystěhováni a údajně rozmístěni po dalších ubytovnách v jiných obvodech.