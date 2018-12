Skříně, koberce, matrace, které někdo vyhodil u popelnic v ostravském sídlišti Dubina, určitě obyvatelům v okolí vánoční atmosféru nenavodily.

Tento odpad patří do sběrných dvorů. Sběrné dvory Poruba, Zábřeh, Kunčice a Přívoz budou otevřeny i na Silvestra, a to od 8 do 14 hodin.

Na Nový rok, tedy 1. ledna 2019, budou všechny uzavřeny. Mimo provoz bude tento den také zelená infolinka OZO 800 020 020.

K TÉMATU

Zkrácená zimní provozní doba

Od 1. listopadu se provozní doba ostravských sběrných dvorů (SD) změnila na zimní. V Porubě, Zábřehu, Přívoze a Kunčicích se zavírá v 18 hodin, ostatní SD mají v pracovní dny otevřeno do 18 a v sobotu do 12 hodin. Zimní provozní doba potrvá až do konce března 2019.



Množství odpadu, které lze ve SD odevzdat je 2 m³ (vejde se na přívěsný vozík za osobní automobil).

Větší množství odpadu mohou obyvatelé Ostravy bezplatně odevzdat jen ve sběrném dvoře v Ostravě-Kunčicích.



Ve SD OZO mohou obyvatelé Ostravy bezplatně odevzdat:

- objemné odpady (nábytek, koberce, sanitární keramika …)

- nebezpečné odpady (léky, injekční stříkačky a jehly, baterie a akumulátory, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné …)

- elektrospotřebiče (ledničky, televize, monitory …)

- zeleň (tráva, listí, spadané ovoce …)

- větve (do průměru 10 cm) se přijímají jen ve sběrných dvorech v Kunčicích, Porubě a Přívoze a dále v areálu skládky a kompostárny v Ostravě-Hrušově (PO-PÁ 7-16.30, SO 7-14)

- separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony, kovové obaly)

- textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) - za účelem dalšího využití textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích

- pneumatiky z osobního automobilu (maximálně 5 ks)



Za poplatek

- stavební odpady (stavební suť, směsný stavební odpad, okna, dveře, okenní a dveřní rámy…), a to mimo sběrné dvory Krásné Pole a Proskovice - více zde