Rozhodnutí o rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí bez doprovodného programu a zveřejnění konkrétního dne a času, kdy se tak stane, padlo už na začátku týdne. Nyní Ostrava lidem vzkázala, jak předvánoční období ve městě bude vypadat celkově. Kluziště, ruské kolo, workshopy a prodejní stánky v kulisách reprodukované hudby zůstávají. Ruší se však velké pódium na náměstí i se všemi vystoupeními a koncerty, které byly domluvené.

Hejtman MS kraje Ivo Vondrák požádal hygienu o omezení akcí

Líbí se vám nová vánoční výzdoba před Novou radnicí? Hlasujte v anketě pod článkem.

Stáli jsme před rozhodnutím, zda jednotlivá místa konání oplotit a vytvořit z nich jakýsi areál, který by byl kontrolovatelný a kapacitně omezený. To by však z našeho pohledu zcela narušilo podstatu vánočních trhů,“ uvedla náměstkyně ostravského primátora Zuzana Bajgarová. „Tak bychom byli schopni program v neomezené podobě zrealizovat, ale rozhodli jsme se, že návštěvníky o Vánocích selektovat nebudeme,“ doplnila Miriam Lehocká, obchodní ředitelka výstaviště Černá louka, které bylo přípravou Ostravských Vánoc pověřeno.

Náhradní program

Lidé tak mohou očekávat menší program na čtyřech scénách – na Masarykově náměstí drobná pouliční vystoupení, ruské kolo, stánky a vánoční strom, na Jiráskově náměstí dětskou scénu s workshopy a zvířátky, na náměstí Dr. E. Beneše zmíněné kluziště a na Prokešově náměstí už stojí Umělecká scéna. „Drobná pouliční vystoupení by v rámci podpory kultury a místních muzikantů měla být rozprostřena do celého období vánočních trhů,“ nastínila Zuzana Bajgarová.

Podoba vánočních trhů v Ostravě: kluziště a kolo ano, rozsvícení stromu bez lidí

U stánků budou zajištěny rozestupy a dezinfekce, na ruském kole a kluzišti se bude sledovat vytíženost. „Tam jsme schopni počty návštěvníků regulovat a zároveň zajistit, že si je užije dostatečný počet lidí,“ řekl Miriam Lehocká.

Podmínky na kluzišti a ruském kole

Kluziště bude otevřeno od desáté hodiny prvním blokem bruslení už toto sobotu. „V minulosti vstup do areálu nebyl nijak omezen, protože kluziště bylo bezplatné. To je i letos, nicméně budeme muset návštěvníky kontrolovat z pohledu toho, co je dnes nutné pro vstup do obdobných zařízení a na hromadné akce,“ upozornil jednatel Sarezy Jaroslav Kovář.

Hejtman Vondrák neustoupí. Seznamy covidových pacientů bude zveřejňovat dál

„Mrzí nás to o to víc, že jsme kluziště rozšířili o nový prvek v podobě ledových chodníků, které budou pro návštěvníky jistě zajímavé. Samozřejmě očekáváme s ohledem na nutná opatření omezený zájem, ale i tak věříme, že si kluziště v rámci trhů najde své příznivce a lidé je využijí,“ uvedl Jaroslav Kovář, podle něhož děti do 12 let budou mít vstup neomezený a mládež od 12 do 18 let bude předkládat PCR testy staré nanejvýš 72 hodin. „Také u dospělých vycházíme z podmínek daných stávajícími nařízeními.“

Velký dar

Všechny stěžejní atrakce a symboly Vánoc už jsou v ulicích Ostravy připraveny, jako poslední v úterý v podvečer dorazila na Prokešovo náměstí velkoformátová umělecká instalace s názvem Velký dar – úhel pohledu. Jedná se o zhruba jedenáct metrů velký dárek se saněmi a vánoční ozdobou. Vyrobili ji nadšenci v dílnách Národního divadla Moravskoslezského podle návrhu výtvarnice a sochařky Eriky Bornové. Instalace dočasně zakryla sochu Ikara.

VIDEO: Vánoční strom dorazil do Ostravy osmdesátkou, pak se ale čekalo na špalek

„Říkala jsem si, že dělat sem něco drobného nemá cenu. Chtěla jsem, aby si i velcí lidé připadali jako malé děti a viděli vše zespoda. Protože když jste děti, vše se vám zdá strašně velké,“ okomentovala šestitýdenní okrasu Prokešova náměstí Erika Bornová. Ostravské Vánoce nakonec budou o něco skromnější a i přes stále se zvyšující ceny v položkách nákladů patrně nedosáhnou původně avizovaných 14 milionů korun.

Zrušený program ve Vratimově

Vratimov program doprovázející rozsvěcování vánočního stromu ruší. S ohledem na vážnou epidemiologickou situaci a s tím spojená omezení zavedená pro hromadné akce, se Vratimov rozhodl zrušit kulturní program spojený s rozsvěcováním vánočního stromu. Zůstanou pouze vánoční trhy, slavnostní rozsvícení cca v 18.30 a ohňostroj.

Po Havířovu je rozsvěcení stromu zrušeno i v Karviné

"Každopádně děkujeme Skupině ČEZ, že akci i za této situace podpoří finančním příspěvkem," uvedl místostarosta Vratimova David Böhm.

Omezení v Bohumíně

Atmosféru blížících se svátků mohou lidé nasát už tuto sobotu (27.11.) také lidé v Bohumíně, a to v rámci tradičního Vánočního jarmarku. Na centrální náměstí dorazí stánkaři, ručně poháněné ruské kolo, nebo vyznavači tradičních řemesel. Chybět nebude ani vánoční schránka pro Ježíška.

Jarmark bude na náměstí T.G. Masaryka zahájen v osm hodin ráno, skončí ve čtyři odpoledne. Kromě stánků jsou připraveny i drobné atrakce, například ručně poháněné ruské kolo, výroba svíček, lití olova, ražení mincí a podobně. Svůj um předvede řemeslný kovář.

Adventní městečko ve Frýdku-Místku bude navzdory covidu, Vratimov program ruší

Z důvodu aktuální epidemiologické situace se zástupci města rozhodli zrušit nedělní (28.11.) slavnostní rozsvěcování vánočního stromu na centrálním náměstí.

„Akci navštěvovalo více než tisíc lidí, což je momentální maximální povolená hranice,“ vysvětluje krok radnice starosta Bohumína Petr Vícha.

Ze stejného důvodu se 24.12. neuskuteční ani další velmi vyhledávaná akce „Na Štědrý večer všichni spolu“. Vánoční jarmark se musí obejít letos obejít také bez kulturních vystoupení.