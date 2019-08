Od loňského listopadu do konce července opravovali silničáři zvlněné úseky ostravské části dálnice D1. Práce vyšly na padesát milionů korun a mají zaručit průjezdnost rychlostí 110 kilometrů v hodině na příštích pár let.

Poté se bude dálnice za 4,2 miliardy korun stavět v podstatě znovu. Náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka už nastínil, kdy by to mohlo být. A to až bude dokončen obchvat Frýdku-Místku, na který se z dálnice budou moci přesunout tisíce řidičů z Polska.

„Až bude obchvat hotový, což by mohlo být počátkem roku 2022, přejdeme k rekonstrukci ostravské dálnice D1, která bude úplně uzavřená,“ zmínil Unucka.

Podle Ředitelství silnic a dálnic bude přestavba osmnáctikilometrového úseku s řadou mostů rozdělena do několika etap. „Objízdné trasy zatím nebyly řešeny, bude snaha je vést po komunikacích I. třídy a dálnicích,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Studecký, podle něhož se budou opravovat reklamované a následně soudně žalované vady.

KDO TO ZAPLATÍ?

„Nejnáročnější bude odstranění nevhodného materiálu v násypech dálnice, které jsou v některých místech až 16 metrů vysoké,“ nastínil největší úskalí chystané stavby zástupce ŘSD.

U soudu ještě nebylo rozhodnuto, zda rozsáhlé práce prostřednictvím ŘSD uhradí stát, nebo konsorcium firem v čele s Eurovií, které dálnici stavěly. Termín to ale neoddálí.

„Náklady na opravu budou vynaloženy v souladu s nálezem Rozhodčího soudu, kde jsme přesvědčeni, že to budou zhotovitelé příslušných úseků dálnice na zmíněných osmnácti kilometrech,“ vysvětlil Studecký.

K TÉMATU

Prodloužená Rudná má stavební povolení

Dobré zprávy, které se v souvislosti s uzavřením dálnice zdají být klíčové, přicházejí z prodloužené Rudné. Krajský úřad v úterý podle předpokladu vyvěsil na své úřední desce definitivní stavební povolení na dostavbu čtyřsetmetrového úseku - k vidění zde.

„Krajský úřad Moravskoslezského kraje (…) povoluje stavbu pod označením Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava,“ stojí v kouzelné formulce. Na ni celé roky čekaly desetitisíce Porubanů a řidičů, kteří den co den trčeli v zácpách na ulicích Opavské a 17. listopadu.

Po nabytí právní moci stavebního povolení bude vysoutěžen zhotovitel a kopne se do země. První řidiči by po prodloužené Rudné měli projet nejpozději v létě příštího roku, nejoptimističtější odhady hovoří dokonce už o závěru letošního roku.

Zelenou dostal i Severní spoj

Pozitivní zpráva z kraje přišla i ohledně Severního spoje, který by měl rovněž ulehčit Porubě a spojit východní a západní městské části ze severu. Po dlouhých letech výhledového plánování vydal kraj závazné souhlasné stanovisko.

Přípravy tak mohou pokračovat. „Výstavba Severního spoje vychází z memoranda, které spolu uzavřely Moravskoslezský kraj a město Ostrava. Investování výstavby však chtějí přenést na nás,“ upozornil ředitel Správy Ostrava ŘSD Tomáš Opěla, podle něhož by se projekt ŘSD začal týkat až ve chvíli, kdy by byl označen jako dálniční přiváděč. „To se do budoucna patrně stane, nyní to tak ale rozhodně není,“ upozornil Opěla.