Dohoda? Ostravu má údajně vést primátor ze Spolu, ANO to ale popírá

ČTK Redakce

V jednáních o podobě nové koalice v Ostravě je údajně dohoda na primátorovi, který by měl být z uskupení Spolu, a na početním rozdělení jedenácti míst v radě. ČTK to večer potvrdily dva zdroje obeznámené s průběhem koaličního vyjednávání. Předsedkyně klubu zastupitelů hnutí ANO Hana Tichánková to ale popřela. Podle zdrojů ČTK hnutí ANO přijalo nabídku na více míst v radě a vzdalo se postu primátora. Lídrem Spolu je nynější náměstek primátora Jan Dohnal (ODS).

Koláž Deníku Jan Dohnal a ostravská radnice. | Foto: Koláž Deníku/Jiří Zerzoň, Lukáš Kaboň