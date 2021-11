Kritika se týkala chování některých pacientů a lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat.

„Lidi ku*va, proberte se! Zdravotníci nejsou vašima sluhama. Nenapadá vás, že zatímco si sedíte někde v kanclu (nebo jinde) a řešíte pí*oviny, my jsme v těch sra*kách skoro dva roky a padáme na držku? A lidem ve vašem okolí jde kolikrát o holý život,“ zaznělo mimo jiné.

Online reportáž

Lékař nyní Deníku vysvětlil, proč volil tak jadrná slova. „Napsal jsem to tak proto, že slušně to nikoho ani trochu nezaujme,“ řekl Juška. „Myslel jsem si, že to vyvolá pozornost mezi našimi pacienty, ale takovýto zájem jsem nečekal,“ dodal.

Zdroj: Deník

Jak podotkl jeden z obyvatelů Kolína, pan doktor je díky tomu nyní známý takřka po celé republice. „Volal mi to bratránek až z Brna,“ řekl. A kdyby jen z Brna. Lékař, který standardně ordinuje v Červených Pečkách, ale po dobu rekonstrukce má ordinaci přesunutou do Ratboře, si vysloužil zájem i v zahraničí. Přišly mu reakce třeba z Rakouska nebo Německa. Jeden praktický lékař z Bavorska si nechal text přeložit, vytiskl ho a pověsil ve své ordinaci.

„Až teď mi došlo, jakou sílu mají sociální sítě,“ poznamenal Juška s tím, že když někdo vypustí třeba nějakou hloupost, nasdílí to obrovské množství lidí.

„Někteří kolegové mají tendence hovořit do médií, chodí do televize, jeden říká A, druhý B. Lidi to pak zmátne. Už není čas ptát se, kdo je kdo. Možnosti, které jsme měli přes léto, jsme promrhali. Už bylo možné se připravovat. Teď je systém žádanek přetížený, hygieny nebyly připravené, zase narychlo shání lidi do callcenter. I přes léto jsme se měli přesvědčovat o účinnosti a vést kampaň, ale ne volební. Na vině není jen vláda, lidi na to prostě kašlou,“ říká Juška.

Podle něj se v naší zemi za celou dobu pandemie nenašla žádná autorita, jež by dokázala lidem vysvětlit situaci bez pohrůžek opatřeními.

Nechci se zviditelňovat

Původní sdělení na webu lékaře nahradilo nové. „Po zjištění včerejšího počtu nových případů, je po 10 dnech čas text stáhnout respektive skrýt (on si stejně ještě chvíli bude žít „vlastním životem“) a věnovat nadále veškerou energii své práci,“ píše v něm Štěpán Juška a uvádí, že je průměrný doktor a průměrný člověk.

„Nijak se zviditelňovat nechci. Toho, co jsem napsal, ale nelituji a stále si za tím stojím,“ dodává.

„I když se to některých dotklo, nikdo mi zatím adresně nevyhrožoval smrtí, zmrzačením, soudy, komorou, nenadával do fašistů,“ uvádí na svých stránkách.

O svém původním textu uvádí, že těch několik sprosťáren neprezentoval jako odborný text, ani veřejné prohlášení na sociální sítě nebo do médií.