Paní Lenka zůstala na své syny sama. Kromě jedenáctiletého Štěpánka má ještě o pět let staršího Jakuba, společně žijí ve Slaném. Zatímco starší syn je zcela zdráv, Štěpánek je na tom zdravotně o poznání hůře a bez neustále pomoci druhé osoby se nyní neobejde.

„Potřebuje pomáhat ve všech běžných úkonech, jako je třeba oblékání nebo hygiena. Chůzi má stále nejistou, nemluví,“ vypráví maminka Lenka, která je sama kvůli svým zdravotním problémům v invalidním důchodu. Nicméně v posledních měsících díky speciální terapii Štěpánek s maminkou komunikuje, a to pomocí obrázků.

Právě speciální pravidelné rehabilitace a terapie, které jsou pro Štěpánka jedinou nadějí, velmi zasahují do rodinného rozpočtu. Štěpánek pravidelně s maminkou dochází na ergoterapii, kde je cíleně veden k větší samostatnosti. Každého půl roku pak dojíždí do lázní, kde mu maminka připlácí proceduru takzvaného kosmického oblečku.

„Ta mu velmi pomáhá. Dvakrát do roka Štěpánek podstupuje i hipoterapie, rehabilitace na koních. Taky chodíme často plavat. Díky nim se můžeme snažit plnit náš sen, kterým je Štěpánkova samostatnost a soběstačnost,“ věří maminka Lenka.

Ovšem nejsou to jen rehabilitace, které Štěpánek potřebuje pro zlepšování svého zdravotního stavu. Paní Lenka musí také nakupovat kompenzační a rehabilitační pomůcky, pomůcky na stimulaci zraku a rozvoj jemné motoriky.

„Je velmi psychicky, fyzicky i finančně náročné zajistit veškeré rehabilitace a péči. Dopad Štěpánkovy nemoci na rodinu je velký. Občas je to opravdu boj. Když je v rodině handicapovaný člověk, chce to hodně sil,“ vypráví paní Lenka s tím, že když vidí synovy pokroky, činí ji to jako matku nesmírně šťastnou. „Navíc v době, kdy se sama potýkám se špatným zdravotním stavem, mi to dodává sílu vše zvládnout,“ dodává.

Situaci rodina zvládá především díky solidaritě ostatních lidí, pomáhají i dárci z nadace Dobrý anděl. Právě díky této pomoci může maminka dopřát i staršímu synovi trochu „lepší“ život bez neustálého omezování.

