Osudu navzdory. Mladá žena bez nohou se učí znovu chodit i mluvit

Renata Kastnerová žila 27 let život běžné mladé aktivní ženy. Jenže pak jí musely být amputovány obě nohy pod koleny. Nezabalila to a i s protézami se snažila žít co nejaktivněji. Loni ale přišla další rána. Po prodělané mozkové příhodě ochrnula na pravou polovinu těla a ztratila řeč. Teď se učí znovu chodit i mluvit. Je to bojovnice, ale na nákladné rehabilitace potřebuje finance, jichž se nedostává. Její kamarádka Vladimíra Kolomazníková proto založila sbírku.

Renata Kastnerová se s osudem pere statečně | Foto: se svolením rodiny