Když Michaela poprvé přišla do intervenčního centra, ptala se, jak může pomoci své matce. „Říkala, že nevlastní otec je na matku zlý, a ona už se na to nechtěla jen dívat. Chtěla vědět, co může ona sama dělat,“ řekla Denisa Sachomská, vedoucí služby intervenční centrum.

Domácího násilí na dětech přibývá, peklo čeká i při vyšetřování. Dojde ke změně

Osmnáctiletá Michaela žila s matkou a otčímem a studovala střední školu. „V rodině je už dlouhé roky dusno, otčím na všechny křičí, nadává, vše musí být podle něj. Moje starší sestra se za dramatických okolností odstěhovala a otčím z pomsty zakázal matce se s ní stýkat,“ popsala atmosféru v rodině Míša.

Matka se muži nedokáže vzepřít, bez jeho souhlasu nesmí ani na nákup, je na něm finančně závislá. Jednou si dcera všimla, že má modřiny. „Když se v minulosti pokusila matku bránit, nevlastní otec ji chtěl také uhodit, takže se ho bojí,“ doplnila terapeutka Denisa

Odstěhovala se na internát

Navíc otčím nedává Michaele peníze, proto si mladá dívka snaží přivydělat alespoň o víkendech na brigádách. Po několika setkáních s pracovnicí intervenčního centra se Míša rozhodla využít možnosti psychoterapie a po čase udělala jeden velmi důležitý krok – odstěhovala se na internát.

„Chodí více na brigády a pomáháme jí s žádostmi o sociální dávky a s návrhem na stanovení výživného od obou rodičů po dobu studia,“ popsala vedoucí intervenčního centra. Michaela samozřejmě neměla zkušenosti s jednáním s úřady, soudy, se sepisováním návrhů a vyplňováním formulářů.

Rodiče se dopouštějí při rozchodu závažných chyb. Mohou poškodit vývoj dítěte

„Je to pro mě velmi náročné období, potřebuji se nejdříve postarat sama o sebe, ale stále se snažím a budu se snažit pomoci také mamince,“ říká Míša. Otčím její matce zakázal vídat se s dcerou, nicméně přesto si občas zavolají a matka se konečně rozhodla také navštívit intervenční centrum.

Protože nymburská pobočka sídlí na náměstí v budově České spořitelny, nabyla matka Míši dojmu, že by její muž nemusel zjistit, kam ve skutečnosti šla, kdyby ji náhodou někdo z jeho známých zahlédl. „Má za sebou jednu schůzku a zatím není moc odhodlaná situaci řešit, ale doufám, že mi tady pomohou přesvědčit ji,“ doplňuje Michaela.

Odvážný krok

„Krok dcery řešit situaci v rodině byl velmi odvážný. Mnoho mladých lidí odejde z rodiny, přetrhá vztahy s rodiči a zůstávají všichni nešťastní,“ říká vedoucí intervenčního centra, které klientům nabízí psychosociální a sociálně právní poradenství, krizovou intervenci, pomoc při komunikaci s institucemi, doprovod k jednáním, právní podporu i psychoterapii. Všechny služby jsou zdarma, dobrovolné a anonymní.

Násilí partnerské, ale i mezigenerační



Drtivou většinu klientek Intervenčního centra Respondea tvoří ženy. V roce 2021 pomáhalo 119 ženám a 6 mužům, v roce 2020 pracovalo se 151 ženami a 8 muži. Pokud jsou oběťmi muži, obvykle se jedná o seniory. Respondeo neřeší jen případy partnerského násilí, ale i mezigeneračního, kdy oběťmi bývají staří rodiče nebo prarodiče.



„Bohužel senioři jsou mnohem méně motivovaní svou situaci měnit. Jsou zatížení tím, že vychovali násilníka a vnímají to jako svoje selhání. Aby získali předběžná opatření, je potřeba situaci a násilí podrobně popsat, a to je pro ně velmi náročné. Stydí se za to, že vychovali syna či dceru, kteří je bijí, berou jim peníze, zamykají je doma a podobně,“ doplnila Alena Líbalová, ředitelka Respondea.



Intervenční centrum provozuje pobočky v Nymburce, Kolíně, Mladé Boleslavi a Brandýse nad Labem.