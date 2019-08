Ještě dva týdny nervy řidičů potrápí prázdninové uzavírky v Brně. Na jejich konec se těší třeba Patrik Nikmajer. „Už se nemůžu dočkat, až se otevře Husovický tunel. Ušetří mi to čas. Vždycky v odpolední špičce se v Provazníkově ulici objeví někdo, kdo neví, co dělá, a dopravu zkomplikuje. Nejhorší jsou pátky,“ řekl.

Stavbaři v Husovickém tunelu museli kvůli končící životnosti opravit technologické a řídící části, kabeláž nebo osvětlení. Tubusy bylo nutné uzavřít ve stejnou dobu, protože jsou ovládány z jednoho místa a nešlo nechat jeden z nich otevřený. „Tento týden začínáme v Husovickém tunelu s prvními přejímkami. Platí, že tunel pro provoz otevřeme třicátého srpna,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic České republiky Nina Ledvinová.

Tunely vybavili dělníci i kamerami, které měří rychlost a pomohou tak udržet plynulý provoz. „Bude jenom na rozhodnutí města, jestli nabídku úsekového měření rychlosti využije,“ podotkla Ledvinová. Podle radního pro dopravu Petra Kratochvíla není za současné dopravní situace úsekové měření na pořadu dne.

Uzavírky v Brně

- Husovický tunel - datum otevření: 30.8. 2019

- ulice Cejl, oprava tramvajové trati mezi Francouzkou a Soudní - datum otevření: konec října 2019

- ulice Dornych - datum otevření: konec léta 2019

- Žabovřeská s Kníničskou - datum otevření: 31.8. 2019

- Zábrdovický most - datum otevření: konec listopadu 2019

- Lužánecká - datum otevření: 8. 9. 2020

Řidiči, kteří směřují z Židenic do Králova pole, musí tunel objíždět po Provazníkově ulici, kde jízdu zpomalují také semafory. Auta teď neprojedou ani ulicí Dornych. Stavbaři tam odstranili původní tramvajové koleje, asfalt z vozovky a vybudovali stoky. „Vyměnili a přeložili sítě, které se zde nacházejí a u kterých byla situace asi nejkomplikovanější. Poté položili nový povrch silnice. Slíbený termín do konce léta, pokud nedojde k neočekávaným komplikacím, dodržíme a ulice Dornych se pro řidiče na přelomu srpna a září otevře. Dělníci se poté přesunou do ulice Plotní,“ sdělil mluvčí magistrátu Brna Filip Poňuchálek.

Bez komplikací pokračuje i stavba mimoúrovňové křižovatky ulic Kníničská a Žabovřeská. „Termín stavby spojené s uzavírkou mostu je jednatřicátého srpna. Stavba jde podle plánu a dokončíme ji včas,“ uvedla Ledvinová.

Řidiči cestující do Bystrce musí přes Veslařskou a Štursovu ulici. Ve směru do Pisárek vede objízdná trasa přes křižovatku Žabovřeské s Hradeckou.

Opravy a uzavírky postihly i ulici Cejl. Tam dělníci pracovali už od března. „Stavaři vyměnili parovody za modernější horkovody. Tyto práce jsou již hotové a budují se přípojky k domům. Budou hotové nejpozději v říjnu,“ vysvětlil Poňuchálek.

Tramvajovou trať od ulice Soudní až po Francouzkou stihnou dělníci také dokončit ve stanoveném termínu. „Práce, které v těch místech omezují řidiče, budou hotové na konci srpna,“ doplnil Poňuchálek.

Jednou z uzavírek, které neskočí s létem, je oprava nedalekého Zábrdovického mostu. Řidiči se po něm projedou až na konci listopadu.

Na letní dopravní situaci dohlížejí i brněnští strážníci. „Zapojení hlídek si vyžádaly uzavírky v ulici Táborské nebo objízdná trasa Husovických tunelů. Strážníci dohlíželi hlavně na odstavená auta v křižovatkách nebo v odstavných pruzích,“ uvedl mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

