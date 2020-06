Po roce a čtvrt uzavírky se zítra, ve středu 1. července, opět pro běžnou dopravu otevře most přes řeku Labe ve Štětí. Rozsáhlá rekonstrukce zahrnovala kromě úpravy vozovek a chodníků, zvýšení zábradlí a zprovoznění osvětlení také kompletní opravu železniční vlečky, která vede prostředkem mostu.

Oprava za téměř 212 milionů korun přinesla také zlepšení stavebně-technického stavu, prodloužení jeho životnosti a zesílení nosné konstrukce, což umožní přejezd těžkých vozidel společně s vlakovými soupravami.

Hlavním investorem projektu byl Ústecký kraj. Podílela se na něm také papírenská společnost Mondi Štětí, která využívá vlakovou vlečku a město Štětí, jež zaplatilo výstavbu chodníků a osvětlení.

Úterního slavnostního otevření mostu se účastnil také hejtman Oldřich Bubeníček. „O rekonstrukci se hovořilo dlouho. Je to stavba, která si zaslouží ocenění. Věřím, že most bude občanům města vyhovovat,“ uvedl Bubeníček.

Místostarosta Štětí Miroslav Andrt připomněl, že investice se připravovala téměř deset let. „My jsme se tam snažili prosadit co nejlepší podmínky pro pěší a pro cyklisty, protože pro ně ten most byl do té doby rizikový. Sice se nepodařilo naplnit ty ideály všechny, ale rozšíření chodníků i zvýšení zábradlí jsou prvky, které most zmodernizovaly,“ poznamenal Andrt.

Štětský most sloužil bez větších úprav skoro padesát roků, před jeho výstavbou v letech 1969 až 1973 přepravoval lidi přes řeku mezi Štětím a Hněvicemi přívoz. Ten nyní sloužil také během oprav, které si vyžádaly úplnou uzavírku nejen pro auta, ale i pro pěší a cyklisty. Poslední spoj vypluje z hněvické strany ve středu půl hodiny po půlnoci.

Společně s otevřením mostu se do normálních kolejí vrací také veřejná hromadná doprava, kterou na Štětsku a Roudnicku zajišťuje Doprava Ústeckého kraje (DÚK). Na cestující od zítřka čeká i řada novinek. Jak přiblížil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek je jednou z nich lepší propojení autobusové a železniční dopravy. „Od července proto zavádíme novou autobusovou linku číslo 639 pro lepší spojení města Štětí se železničními stanicemi Hněvice a Štětí,“ řekl Komínek.

Ve městě budou dále upraveny trasy vybraných autobusových linek a to v souvislosti s probíhajícími úpravami dopravní infrastruktury v podobě nového sjezdu z mostu či plánovanými autobusovými zálivy v ulici Cihelná, které nahradí autobusové nádraží.

Kraj plánuje také rekonstrukci mostu v nedaleké Roudnici nad Labem. Podle mluvčího hejtmanství Martina Volfa v současné době probíhá majetkoprávní vypořádání, kdy se řeší problematika záborů s Povodím Labe a Českými dráhami. „Předpokládáme, že v příštím roce bude, po vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby, zahájena příprava zadávacího řízení na stavební práce. Samotná realizace bude však zahájena nejdříve v roce 2022,“ uvedl Volf.