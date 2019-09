„Uherské Hradiště má mimořádný genius loci, který mimo jiné pramení z bohaté vinohradnické a vinařské historie. Vždyť víno se zde pěstovalo již v období Velké Moravy a zažilo rozmach díky nedalekému velehradskému klášteru. Vinné sklepy v Mařaticích se staly nejen oblíbeným výletním místem měšťanů, ale také častým cílem cest řady slavných osobností. Všechny sem lákalo nejen kvalitní víno, ale také místní pohostinnost i stále živý folklor. A právě na tuto tradici se snažíme již několik let navázat. Také proto jsme před osmnácti lety iniciovali vznik Slováckých slavností vína a otevřených památek, také proto od roku 2008 pořádáme Putování Vinohradskou ulicí, a také proto jsme se před několika měsíci zahájili citlivou rekonstrukci několika vinných sklepů, které mají pomoci vrátit do tohoto mimořádně cenného areálu měšťanských vinných sklepů spokojené návštěvníky a milovníky vína,“ uvedl slovácký senátor a podnikatel Ivo Valenta.

Sklepy Mařatice tak již od září nabídnou výjimečnou podívanou. Díky propojení třech vinných sklepů vzniklo v podzemí celkem 250 metrů sklepních chodeb, které jsou rozprostřeny v pěti výškových úrovních. Kromě opravených vinných sklepů, které nabídnou zázemí pro tradiční i netradiční akce, svatby, oslavy, posezení s přáteli apod., se tam nejen obyvatelé Slovácka, ale také všichni přijíždějící turisté mohou těšit na pravidelný víkendový provoz.

Ve Sklepích Mařatice se návštěvníci mohou těšit na několik unikátních prostor. „Víno bylo od nepaměti spojováno s křesťanskou vírou. Dokonce díky skutkům Ježíše Krista, kdy nejdříve proměnil vodu ve víno a pak víno označil za svou krev, která se prolévá za odpuštění hříchů, dal vínu zcela mimořádný, až mýtický význam. A právě proto vznikla v rámci Sklepů Mařatice také Rotunda apoštolů, která je inspirována Poslední večeří páně, a kterou zdobí sochy všech dvanácti apoštolů. Až na Jidáše je každý vyobrazen s kalichem vína a relikvií, která připomíná jeho mučednickou smrt,“ představuje jedno z největších lákadel senátorův bratr Miroslav Valenta, který je současně autorem grafické předlohy dřevěných soch.

Sedmero hříchů a sedmero ctností

Do Rotundy apoštolů se vstupuje po speciálním schodišti, které symbolizuje často krkolomnou cestu lidských životů. „Abyste vstoupili do Rotundy apoštolů, musíte nejdříve vystoupat po sedmero schodech, z nichž každý symbolizuje jeden ze smrtelných hříchů. Teprve pak vás čeká dalších sedm schodů, které naopak představují sedmero ctností. A tak, jak to v životě občas bývá, na člověka někdy čeká i cesta opačným směrem – tedy přes své ctnosti může propadnout až zpět k lidským hříchům,“ dodává v nadsázce Miroslav Valenta.

Jiné schodiště pak návštěvníkům pro změnu připomene biblické desatero přikázání.

Víno nenaředíš!

„A protože nakonec vzniklo schodů jedenáct, nikoliv deset, připojili jsme i symbolické jedenácté přikázání – víno nenaředíš,“ říká Miroslav Valenta. Uprostřed sklepního labyrintu pak vznikl poetický Sál předků, kterému dominuje především velký kruhový kovaný lustr a socha sv. Urbana, patrona vinařů.

A pochopitelně ani ve Sklepích Mařatice nemůže chybět archivní sklep s celkem 36 zamřížovanými boxy na víno, které pojmou až 15 tisíc láhví vína. Součástí podzemního komplexu je multimediální Přednáškový sklep, který vznikl rekonstrukcí vinného sklepa Herman. Ten nabídne velmi komfortní zázemí např. pro řízené degustace, firemní prezentace a další komorní akce.

Raritou podle Miroslava Valenty bude také otevřené ohniště, které přímo vybízí nejen k romantickému posezení u plápolajícího ohně, ale také k přípravě gurmánských specialit. Samozřejmostí jsou kvalitní vína ze slovácké vinařské podoblasti, která jsou vyráběna jednou z nejmodernějších výrobních technologií v republice. Jejich rezidentním dodavatelem je rodinné vinařství Víno Zlomek Vávra, které má za sebou již jedenáctiletou tradici.

Neopakovatelný výhled

Ten, kdo by si myslel, že tím paleta zajímavostí Sklepů Mařatice končí, je na omylu. Raritou je například mohutné vřetenové schodiště, které vytváří pro návštěvníky Sklepů Mařatice symbolickou zkratku z nejnižších pater sklepního labyrintu přímo na terasu mařatických vinohradů. „Z terasy je pak neopakovatelný výhled na panorama Chřibů s majestátným hradem Buchlov, ale také na královské město Uherské Hradiště či někdejší správní centrum Velké Moravy,“ přidává další lahůdku Miroslav Valenta.

Tím však investiční akce ve Sklepích Mařatice nekončí. „Hned po slavnostech vína se rozjede rekonstrukce nadzemních objektů, které se postupně promění ve stylové ubytování,“ doplnila mluvčí skupiny Synot Magda Pekařová.