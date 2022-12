Havelka ČTK řekl, že o termínu zahájení projednávání kauzy dosud nevěděl. „Ještě se to ke mně nedostalo. Nejsem rád, že to začne. Byl bych rád, kdyby to už skončilo,“ uvedl.

Ekologická havárie, kterou 20. září 2020 způsobily podle České inspekce životního prostředí kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky podle odborníků poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku.

Otrava Bečvy míří k soudu. Obžalována je rožnovská firma a její ředitel

Případem se bude zabývat trestní senát v čele se soudkyní Ludmilou Gerlovou. Vzhledem k rozsahu kauzy bylo podle Kotradyho hlavní líčení nařízeno na tolik dní. „Je tam celá řada svědků. Soudkyně dopředu ještě neví, jestli a v jakém rozsahu bude nutné všechny vyslýchat. Jestli budou strany souhlasit s tím, že by přečetla jejich výpovědi z přípravného řízení, nebo jestli nebudou souhlasit se čtením. Od toho se to odvíjí,“ řekl ČTK Kotrady.

Brzké vynesení rozsudku neočekává. „Soudkyně nařídila tolik hlavních líčení dopředu, aby si všechny strany tyto termíny rezervovaly a měla zajištěno, že se nebudou omlouvat. To ale samozřejmě neznamená, že by nutně všechny termíny vyčerpala,“ uvedl Kotrady. Zcela vyloučena podle něj naopak není ani možnost, že by jednacích dní ještě mohlo přibýt.

Nedostatky ve vyšetřování?

Firma a Havelka jsou podle dostupných informací obžalovaní z poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Havelkovi hrozí až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest.

Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Policie, která se opírá i o posudek znalce Jiřího Klicpery, dospěla k závěru, že se kyanidy do řeky dostaly právě tímto kanálem. Zástupci obžalované firmy to odmítají. Tvrdí, že první ryby začaly hynout zhruba 3,5 kilometru od tohoto vyústění a je podle nich tedy prakticky vyloučeno, aby původcem ekologické havárie byla Energoaqua. Také někteří rybáři tvrdí, že musel být zdroj znečištění blíž k místu nálezu prvních uhynulých ryb.

Posudek k otravě Bečvy? Žádné překvapení, říká senátorka Seitlová

Letos v březnu podal státní zástupce Jiří Sachr v kauze obžalobu. O několik týdnů později mu však Okresní soud ve Vsetíně vrátil případ k došetření, neboť spatřoval ve vyšetřování nedostatky, které by se mohly projevit při dokazování. Žalobce však toto rozhodnutí napadl. O jeho stížnosti rozhodoval v říjnu olomoucký krajský soud, který jí vyhověl a vrátil věc zpět vsetínskému soudu k novému projednání.

Spis k případu obsahuje více než 4600 listů.