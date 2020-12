Čas plyne jako voda v Bečvě a na živou kauzu působí jako jed na ryby – postupně ji zabíjí. „Vyšetřování vsetínských kriminalistů dosud nebylo ukončeno,“ řekl Deníku mluvčí policie Petr Jaroš přesně 64 dní od otravy vodního toku.

K probíhajícímu procesu se proto nechce, respektive nemůže vyjadřovat. A to minimálně do 20. prosince, kdy má být hotový posudek soudního znalce. Čtvrt roku po otravě.

Vyšetřovací pokusy

K objasnění případu mají pomoci i dva vyšetřovací pokusy, které na řece proběhly minulý týden. Svítivě zelená barva se na hladině Bečvy u Valašského Meziříčí objevila v úterý 17. a v pátek 20. listopadu.

„Pokusy měly za přispění netoxické látky fluorescein poukázat na chování vypuštěné látky v běžném toku řeky,“ vysvětlil Jaroš s tím, že výsledky budou k dispozici pro potřeby soudního znalce.

Kromě kriminalistů se u řeky v uplynulých dnech pohybovali také odborníci z Akademie věd ČR, Univerzity Palackého v Olomouci a Mendelovy univerzity v Brně. Cílem bylo zjistit škody, které kyanid způsobil.

Dobrou zprávou je, že Bečva není úplně mrtvá. Ta špatná, že z kolapsu se otrávený ekosystém může léčit dlouhé roky. „Potrvá nejméně pět let, než se řeka vzpamatuje a populace ryb bude na určité úrovni. Bezobratlí by se ale mohli vzpamatovat dříve – už v příštím roce,“ odhadl Pavel Jurajda z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky.

Šance na dopadení pachatele, který únik kyanidu do řeky zavinil, se postupem času snižuje. Reálně hrozí, že v záplavě koronavirových zpráv a hektických vánočních příprav celá kauza vyšumí do ztracena. S tím se ale nechtějí smířit rybáři či obyvatelé a starostové měst a obcí, kterými Bečva protéká nebo je těsně míjí.

Jen jeden soudní znalec

K jednoznačnému označení viníků a jejich dohnání k zodpovědnosti vyzývá například starosta Veselíčka Tomáš Šulák, spoluautor veřejné petice. Jen za uplynulý víkend do ní svým podpisem přispělo přes 400 lidí. On-line petice má upozornit na problém, že ani po dvou měsících není čin objasněn.

„Druhým záměrem je, aby se udělaly legislativní kroky, které do budoucna jasně stanoví, co se má dělat v případě takové velké havárie,“ řekl Tomáš Šulák. Zaráží ho mimo jiné to, že vypracování posudku se věnuje pouze jeden soudní znalec, který svoji práci dokončí čtvrt roku po ekologické havárii.

Na jistotě nepřidává ani informační embargo ze strany úřadů či policie, byť oficiálně na případ uvaleno nebylo. „Proč se něco v tak zásadní věci tají?“ diví se Tomáš Šulák. Stejně to cítí nejen jeho kolegové, ale také stále početnější komunita občanů, kterou ekologická katastrofa z nejrůznějších důvodů zasáhla.

Komunální politici nejsou v celé kauze nečinní. Třeba starosta města Hranic Jiří Kudláček podal už v září trestní oznámení na neznámého pachatele. „Je to nepředstavitelná ekologická katastrofa, nesrovnatelná s čímkoliv, co se kdy stalo tady v okolí. Po kontaktu s otrávenou vodou lidi pálí ruce, může být zdravotně nebezpečná,“ uvedl bezprostředně po vypuknutí kauzy.

Starosta nedalekého Oseka nad Bečvou Martin Engl se zase pozastavil nad výší trestu pro potenciálně usvědčeného viníka. Pokud by totiž někdo byl obviněn z trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti, hrozilo by mu maximálně půl roku vězení. „Má to potom vůbec smysl řešit?“ zasmál se sarkasticky nad jednou z možných variant Martin Engl.

Spekulace zůstávají

Co tedy zatím s jistotou víme? K úniku nebezpečné látky do Bečvy došlo v neděli 20. září dopoledne. Kyanid zamořil zhruba čtyřicetikilometrový úsek řeky od Choryně na Vsetínsku až po Přerov. Čtyřicet tun mrtvých ryb skončilo v kafilérii. Jen díky rozředění větším množstvím vody neohrozil jed také řeku Moravu.

Dále ale můžeme i dva měsíce po činu jen spekulovat. Jedna z verzí mluví o tom, že látka pravděpodobně vytekla z výpusti ve Valašském Meziříčí, místní části Juřinka. Kanál pod mostem na pravém břehu řeky vede z areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm.

V podezření nadále zůstává i meziříčská chemička DEZA spadající pod koncern Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO). A to navzdory faktu, že ministr životního prostředí Richard Brabec vinu této společnosti ihned po medializaci případu vyloučil.

Vyjádření čelního představitele hnutí ANO nebylo i s odstupem několika týdnů příliš šťastné, protože zesílilo u veřejnosti i politiků pochybnosti o celé kauze a sklidilo vlnu kritiky.

Výroky ke kauze



Richard Brabec, ministr životního prostředí (ANO), 25. září

Věřím, že kriminalisté viníka během krátké doby odhalí a ten bude exemplárně potrestán.



Andrej Babiš, předseda vlády (ANO), 12. listopadu

Zcela úmyslně a účelově jste šířili vykonstruované lži, že katastrofu zapříčinila DEZA. To je samozřejmě lež.



Petr Bareš, státní zástupce, 24. listopadu

Žádná vyšetřovací verze dosud nebyla jednoznačně a spolehlivě vyloučena, a to včetně verze týkající se společnosti DEZA.



Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště (ODS), 24. listopadu

Mně už skoro začíná připadat jako nejlepší nápad, aby se vzorky vody posílaly rovnou k pití na úřad vlády. Jinak se nezmění nikdy nic.

Chemikálie se do Bečvy vlily i 27. října. Vyšetřování ukázalo, že vodu zpěnila látka obsahující nikl, která vytekl výpustí v Juřince. Náhoda, nebo někdo tímto způsobem zametal stopy? Odpovědi na konkrétní otázky si prozatím můžeme jen domýšlet.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o dosud živé policejní vyšetřování, musíme odkázat na informace zveřejněné prostřednictvím policejního Twitteru či oficiálních zpráv na webu www.policie.cz,“ uzavřel mluvčí vsetínských policistů Petr Jaroš.

Zraky široké veřejnosti se tak nadále upínají k datu 20. 12. 2020, kdy má být konečně zveřejněn posudek soudního znalce. Bude magické datum s třemi dvacítkami v celé kauze zlomové?