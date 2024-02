Zřejmě opačný efekt má situace kolem užívání nebezpečné látky HHC. Místo toho, aby informování o vážných zdravotních komplikacích, kvůli nimž skončilo mnoho dětí i dospělých v posledních týdnech v nemocnicích, mělo charakter varovné osvěty, další a další jedinci se odhodlávají tuto legální drogu vyzkoušet. Jedna dívka skončila o víkendu kvůli vážným komplikacím na oddělení JIP karlovarské nemocnice.

Jen za tento víkend na území Karlovarského kraje museli zdravotníci vyjet k sedmi lidem, kteří HHC požili, a rozhodně jim nebylo dobře, jak příbalový leták této látky slibuje. Naštěstí ani v jednom případě nešlo tentokrát o dítě. „Jednalo se o ročníky 2003 až 2005. Dva z nich jsme ponechali na místě v péči jejich rodinných příslušníků. Pět lidí jsme převezli do nemocnic s poruchou vědomí nebo nevolností,“ říká mluvčí záchranné služby Radek Hes s tím, že stavy u pacientů byly opravdu různé. Dva z nich odmítli zdravotníkům říci, že HHC požili. Podle příznaků se ale záchranáři dovtípili, co je původem jejich stavů.

„Stav jedné dívky byl natolik vážný, že skončila na oddělení JIP," konstatuje mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Markéta Singerová.

Varuje, že na každého může HHC působit jinak, přitom jde pro zdravotníky o novou věc, kterou navíc neodhalí ani testy. Ti musí tak složitě zjišťovat, proč pacient zkolaboval, nechtějí nic podcenit. „Měli jsme v této souvislosti jeden závažný případ dospělé pacientky, kterou nebylo možné probudit, byla v hlubokém bezvědomí. Lékaři neznali příčinu jejího stavu, testy přítomnost HHC neprokázaly. Žena musela být dokonce napojena na plicní ventilaci. Až když se vzbudila, sdělila, že se chtěla díky této látce uvolnit,“ upozorňuje mluvčí nemocnice.

Osm dětí a nespočet dospělých v nemocnici

Jen během ledna muselo být v karlovarské nemocnici kvůli intoxikaci HHC hospitalizováno osm dětí a mladistvých, během posledních týdnů podle Singerové nespočet dospělých.

Syntetická látka je volně dostupná například v podobě gumových bonbónů, které jsou k dispozici v automatech. Stojí nejen v obchodních řetězcích, ale i volně na ulicích. Prodej je stále v České republice bez omezení, čeká se na možnou změnu legislativy.

„Chtěla bych proto apelovat na naše zákonodárce, ať urychleně projednají legislativu, která by zamezila volný prodej HHC. Je mi jasné, že to nějakou dobu bude trvat. Proto bych je chtěla poprosit, to, co teď potřebujeme, je opatření, aby si tyto produkty nemohly koupit osoby mladší osmnácti let. Aby HHC, které ubližuje dětem, nemělo podobu bonbónů a nebylo nabízeno v atraktivních obalech. Myslím si, že v tomto by se mohlo začít něco už konečně dělat. Bez vás to zákonodárci nezvládneme, opravdu potřebujeme urychleně vaši pomoc,“ prosí ředitelka nejmenované karlovarské školy, z níž tři děti během jednoho dopoledne musely být kvůli požití HHC převezeny do nemocnice. Ta nechápe, jak tyto výrobky mohou být označené jako sběratelský předmět, nebo cukrovinka „Je to jen pokrytectví, všichni víme, že to je jedna velká lež a že na prvním místě jde o byznys,“ říká ředitelka školy.

Ministerstvo chce najít řešení v řádu dní

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) chce v řádu dní najít řešení pro zákaz prodeje cukrovinek s HHC. Zvažuje vydání opatření předběžné ochrany nebo zařazení HHC na seznam návykových látek. ČTK to v pondělí řekl mluvčí MZd Ondřej Jakob. Na riziko HHC, které není legislativně nijak regulované, vedle ministerstva před dvěma týdny upozornil i národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

„Situace je vážná, proto ji chceme řešit co nejrychleji. Věřím, že řešení najdeme v řádu dní,“ řekl Jakob. Dodal, že MZd navrhovalo zařazení HHC na seznam zakázaných látek už v červenci loňského roku, vláda s tím ale tehdy nesouhlasila. Místo zákazu vznikla novela zákona o návykových látkách, která by tyto takzvané psychomodulační látky nezakázala, ale umožnila jejich regulaci, například zákaz prodeje dětem. Ve Sněmovně je ve druhém čtení.

Cukrovinky s HHC se neprodávají jako potraviny, ale nabízejí se jako tzv. sběratelské předměty v trafikách nebo v pouličních prodejních automatech. Pokud by vláda rozhodla, že je zařadí na seznam návykových látek, byl by jejich prodej nelegální.

Druhá zvažovaná možnost je podle Jakoba takzvané opatření předběžné ochrany. Vobořil podle dnešních Lidových novin uvedl, že by Státní zdravotní ústav měl iniciovat kroky směrem ke Státní zemědělské a potravinářské inspekci, které náleží dohled nad potravinami. Vzniknout by pak měla vyhláška obecné povahy.

Na případy, kdy se lidé látkou přiotrávili, v posledních dnech upozorňují zdravotníci zejména v Karlovarském kraji. Případem se zabývá i policie.

Nabízení těchto produktů formou atraktivní pro děti a ve formě potravin považuje koordinátor Vobořil za krajně neetické. „Vyzývám výrobce a prodejce produktů obsahujících HHC, aby přehodnotili své postupy a takové produkty stáhli z oběhu. Podobně žádám o totéž s dalšími možnými produkty řady kanabinoidních látek, které jsou již připraveny podle informací k dostupnosti na trhu. V opačném případě stát bude muset reagovat mnohem razantněji,“ uvedl v prohlášení před dvěma týdny