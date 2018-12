/FOTOGALERIE/ Čtyři stupně nad nulou, takovou teplotu ovzduší a shodně i řeky Moravy ukazuje teploměr o druhém svátku vánočním, dvě hodiny po poledni na protilehlém břehu říčního přístaviště u lávky pro pěší v Uherském Hradišti.

Pro nás, zhruba dvě desítky zvědavců, zachumlaných v péřových bundách a čekajících na obou březích toku až se otužilec a světoběžník, devětatřicetiletý Pavel Poljanský z Přerova, ponoří do špinavých moravních vln, jde o relativně přívětivé počasí.

Je sice pod mrakem, ale neprší a z tepla našich zimních oděvů se nám docela pohodlně pozoruje, jak se jen několik metrů od studené řeky vysvléká do plavek otužilý Přerovan. Ten do metropole Slovácka dorazil až z Prahy, kde nyní bydlí. V plánu totiž má už potřetí o Štěpánu zdolat necelých padesát metrů široké koryto Moravy.

„Snažím se, aby z toho vznikla tradice. Mám k Hradišti osobní vztah, jsem totiž studentem fakulty krizového řízení Univerzity Tomáše Bati. Snad sem jednou dorazí takové davy, jako včera do Bruntálu, kde o prvním svátku vánočním plavávám i s dalšími otužilci v Kobylím rybníku,“ popisuje Pavel Poljanský svá pravidelná vánoční dobrodružství pod širým nebem.

Premiéra otužilého Kunovjana

V tom k nám na kole a nestandardně v kraťasích přijíždí další otužilec. „Už se pár měsíců připravuji na svoje první plavání v zimní řece a ten den nastal právě dnes,“ tvrdí odvážlivec.

Odmítá však prozradit své jméno. „To po mně nechtějte. Můžu říct jen, že jsem z Kunovic a je mi dvaatřicet let,“ zubí se a už si to svlečený v plavkách a naboso rázuje k vodě, do níž se po několika krocích bez rozmyšlení vrhá, zatímco Pavel Poljanský do ní vstupuje pomalu a obezřetně. Oba posléze plavou ke druhému břehu.

Na ten však zhruba po dvou minutách pravidelných temp vystupuje pouze Přerovan. Krátce na to se ale do řeky vrací a spolu s kolegou z Kunovic míří zpět k říčnímu vjezdu pro čluny z panelů, odkud do Moravy před chvílí nakráčeli.

Kousek od břehu Pavel Poljanský podává svému o sedm let mladšímu kolegovi ruku, pomáhá mu z vody a zároveň jej symbolicky vítá mezi otužilci. Okolostojící odvážné dvojici obdivně tleskají.

„Čekal jsem to horší,“ tvrdí Kunovjan, když se po osušení souká zpět do kraťasů. Ani si nechce nechat ošetřit krvavé koleno, které si poranil při vylézání z řeky. Stihne však Poljanskému nabídnout teploměr, ať změří teplotu Moravy. Po chvíli se dozvídáme, že má řeka tolik, co ovzduší.

Vnuk Venclovského letos volil Vltavu

A zatímco Kunovjan vzápětí rychle na bicyklu opouští naši skupinku, doslechnem se od Pavla Poljanského, proč jej, jako vloni, letos nedoprovodil vnuk legendárního překonavatele kanálu La Manche - Františka Venclovského, Petr Válek.

„Plave závodně a v těchto chvílích honí body ve Vltavě někde u Národního divadla v Praze,“ vysvětluje Poljanský.

A tak ještě než se rozejdeme, dozvídáme se od něj, že se po vlnách jezera Tititaka, Bajkalu a ledovcových jezerech v různých částech světa, chystá do Peru.

„Ale až napřesrok. To víte, taková výprava přijde na balík peněz, a ty musím od sponzorů teprve sehnat,“ usmívá se otužilec a odchází směrem k vlakovému nádraží. „Příští rok na Štěpána ale zase tady,“ stačí k nám ještě zavolat.