Úsek Sázavy před mostem v ulici 1. máje si vybrali otužilci k pokusu obnovit ve Žďáře tradici někdejšího vánočního koupání v řece. Naposledy k tomu údajně na totožném místě došlo před osmadvaceti lety.

„Sice teď žijeme v Jihlavě, ale jsme původně oba Žďáráci a Ivin táta se v minulosti účastnil otužování v Sázavě - to bylo v 80. letech. Oba plaveme pod jihlavským klubem Axis, jsme zimní plavci, takže se účastníme pohárů, které se každý týden konají někde jinde. A protože víme, že se otužuje spousta lidí, ale vzájemně o sobě neví, napadlo nás, že bychom to tady nějak probudili a tuto žďárskou tradici zkusili obnovit,“ prozradil jeden z organizátorů akce Vojtech Drdla.

K ruce (a hlavně do Sázavy jeden stupeň teplé, kde plavaly ledové kry) si tak se spoluorganizátorkou Ivou Neubauerovou pro začátek vzali dva kamarády. „Naplánovali jsme to narychlo, plaveme jen tak decentně ve čtyřech, a uvidíme, co bude příští rok. Třeba se k nám někdo přidá, kdo se už otužuje, anebo s tím hodlá začít,“ připomněla Iva Neubauerová.

Diváci otužilce koupající se mezi ledovou tříští povzbuzovali z mostu, zastavovali se tam i náhodní kolemjdoucí. „Je fajn, že řeka není celá zamrzlá, jenom při krajích. Nevěděli jsme, jestli si třeba nebudeme muset rozbíjet led,“ dodal s úsměvem Vojtěch Drdla.