„To je pouze ten první pocit. Výsledek pak bude příjemný, uvidíte,“ snaží se mě přemluvit hlavy vykukující nad hladinou studené Barbory na Teplicku. Stejně to ale nedám. „Srabe,“ honí se mi hlavou při návratu na břeh, kde okamžitě strkám prochladlé nohy do teplých pletených ponožek. Lidem ve studené vodě závidím, co dokážou.

Otužování se stále více stává fenoménem dnešní doby. Není to ale žádná novinka. Už babička Boženy Němcové kdysi slovy „nejdřív chladí, potom hřeje“ doporučovala Barunce, ať se vykoupe v chladné vodě potoka za roubenkou Starého bělidla.

Na Teplicku existuje řada skupin, které sdružují příznivce mimoletního koupání. Jedna z nich se jmenuje Hrobtužilci. Podle města Hrob, odkud pocházejí zakládající členové. „Vždycky mě to lákalo to zkusit,“ říká Martina Marešová, která patří k milovníkům sauny a otužování bere jako vhodný protipól. „Nejhorší je se svléknout. Když vlezete do vody, tak to chvíli štípe. Ale stačí pár nádechů a během chvíle je to už dobré. Začnou se vyplavovat endorfiny jako při sportu a cítím se hned líp,“ popisuje. „Zapomenu na všechny starosti a věnuji se jen sobě. Když vylezu, tak mám podobný pocit spokojenosti. Trochu si zacvičím, aby se tělo začalo zahřívat, a je mi dobře,“ líčí žena. Pro otužování využívá zejména mikulovskou nádrž, která si kvůli umístění v horách udržuje stabilně nízkou teplotu.

Chodí tam s ní také Nikola Radlová, kterou ke krátkodobým pobytům ve studené podzimní vodě přiměla zvědavost. „Chtěla jsem vědět, zda tam zvládnu vlézt. Doufám, že to funguje alespoň jako prevence před nemocemi, jinak jsem jen blázen, co leze dobrovolně do ledové vody,“ směje se další ze členek Hrobtužilců.

Právě jako vhodnou a snadno dostupnou prevenci před podzimním nachlazením považuje pravidelné otužování za důležité Jiří Štábl, který společně s dalšími milovníky chladu Davidem Venclem a Milanem Stryjou založili skupinu Otužilci Teplice. „Na nás si totiž nějaká rýmička nepřijde,“ shodují se. Společně s ostatními členy se scházejí například u vodní plochy Barbora, nebo zajíždějí k jednomu z nejvýše položených rybníků na Teplicku, na Dlouhý rybník na Cínovci. V zimním období se sekerou, aby si vytesali v ledu soukromý bazének.

Zvědavost přerostla v závislost

Zvědavost, která později přerostla v závislost. I tak řada lidí komentuje zimní koupání. Mezi takové patří Jan Ševcovic, který se dal do party s kamarády z Hrobu. Otužování vnímá jako potřebnou součást každodenního života. „První minuty ve vodě jsou sice hrozné, dá se to ale přežít. Když se pak člověk aklimatizuje, je to prima. Hlavní je ten následný pocit štěstí. Otužování je super, jsme rozmazlení teplem a tohle je příjemná změna,“ říká.

Za zdravou drogu a životní styl označuje kontrolované ochlazování těla Jana Vágnerová, která s otužováním začínala v sudu na balkoně. „Tam jsem vždy na pár minut vlezla a čekala, až se dostaví příjemný pocit,“ vzpomíná žena.

Neotužuje se pouze Teplicko. Podobné skupiny, které sdružují příznivce koupání ve studené vodě mimo letní období, fungují i v dalších okresech Ústeckého kraje. Třeba Otužilecký klub Poplze/Ohře/Libochovice na Litoměřicku zahájil aktuální sezonu začátkem října akcí nazvanou Otužilecký otvírák. 56 členů registruje na Facebooku skupina Otužilci Most. Pro ně je jednou z domovských vod, kde ochlazují svá těla, Matylda. Těší se i na nové jezero Most. Do chladné vody na Miladu v ústeckém okrese se občas s přáteli vydá Soňa Holingerová Hendrychová z Ústí. Razí heslo: Ve zdravém těle, zdravý duch. „Je to fakt super odreagování od všedních pracovních i soukromých povinností,“ poznamenává.

V souvislosti s otužováním se vedou diskuze na téma, zda tato aktivita pomáhá člověku shodit přebytečná kila. Odborníci přes přísun kalorií na to mají rozdílné názory. Ten většinový ale říká, že ano. Pomáhá to ke zhubnutí, protože tělo musí na zahřátí spálit hodně kalorií, takže má větší energetický výdej. Podle jiné teorie je to ale nesmysl, protože ledová voda naopak nutí tělo se bránit a vytvářet tukové zásoby. Na čem se ale všichni shodují, je pocit lepší kondice a životní energie. Nejde jen o to, že dotyčný vstupem do chladné vody podporuje své sebevědomí, odvahu a neohroženost. Důležitý přínos pro člověka má moment, kdy se tělo z vody vynořuje. Začíná se dostavovat silná euforie, která „nakopne“ pro zbytek dne.