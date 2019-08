Do hromadné dopravy ale nyní zasáhla kontrola z kraje a město muselo okamžitě zrušit osm zastávek. Od srpna staví spoj jen na třinácti legalizovaných veřejných stanicích. Zrušené zastávky podle vysvětlení starosty Josefa Cogana nesplňovaly požadované normy. „Legislavita nás doběhla,“ posteskl si Cogan. Navíc zastavením mimo legalizované stanice hrozí přepravci, kterým je firma Josef Grundmann, pokuta a odebrání licence.

„Je to velká škoda, na sídlišti je pobouření,“ vykládají nám seniorky, které čekají na místní spoj na autobusovém nádraží. „Město slibuje, že otevře nové zastávky co nejdřív, ale moc tomu nevěříme,“ přidává se další žena. Třetí poukazuje na to, že z autobusového nádraží se pěšky k marketu prostě nedostane, takže autobus je k ničemu.

„Spousta lidí kvůli tomu přestala spojem jezdit. Přitom jsme si v autobuse i pěkně popovídali. Je to jako v Kocourkově,“ postěžovala si paní Marie. „V Moskvě jezdí speciální autobusové taxi pro důchodce, které zastaví každému na znamení. Tak proč něco takového nejde u nás,“ přidává se k hovoru další z čekajících. „Lidé si stěžují i na radnici, ale ono to stejně nepomůže,“ zlobí se. To už přijíždí usměvavá řidička městského autobusu Eva Pospíšilová. „Cestující nadávají, ale snad to město brzy vyřeší,“ doufá.

Radnice hledá řešení

„Zastávky jsme zřizovali s vědomím, aby byly co nejblíže lidem. Dlouhá léta to legislativě stačilo a za deset let nevznikl žádný problém,“ reaguje první muž packé radnice. Potvrzuje, že radnice nyní hledá vhodné lokality, kde by mohla stanice zřídit. Nových osm zastávek zprovozní ovšem nejdříve v příštím roce. „Připravíme projekty a zrealizujeme stavbu nástupních ostrůvků zhruba za půl milionu korun,“ slibuje starosta. První vlna nových stanic má být dokončena a zprovozněna do příštího léta.