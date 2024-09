P. H. byl v Domažlické nemocnici operován 19. července 2021 pro bolesti břicha. Následně měl problémy s hojením, z rány vytékal hnis. Muže také stále bolelo břicho, což ale přikládal léčbě rakoviny, kterou prodělával. Po jejím absolvování byl odeslán na CT vyšetření, kde mu zjistili cizí předmět v břiše.

„Na snímku bylo vidět cizí těleso o délce 10 až 15 centimetrů a 1 až 1,5 centimetru široké, dnes již vím, že to byl proužek, který se našívá na roušku. Primář v Domažlicích mi řekl, že jsem spolkl alobal z jogurtu, nebo skořápku od vejce a doporučil jíst banány a zelí, že to ze mě vyjde,“ popsal P. H. u soudu.

Obrátil se proto na Klatovskou nemocnici, kde ho okamžitě operovali. „Když jsem se probudil, řekli mi, že ze mě vyndali chirurgickou roušku o rozměrech 45 krát 45 centimetrů, která ve mně hnila. Prorůstala do střev, ta se rozpadala, byly tam hnilobné procesy,“ vysvětloval.

Dodal, že lékařům nezbylo nic jiného, než mu udělat vývod z tenkého střeva.

close info Zdroj: Repro: Deník/Milan Kilián zoom_in CT snímek P. H., na kterém je viditelná rouška

Následky zapomenuté roušky ho zasáhly víc než rakovina, s níž se podle svých slov psychicky vyrovnal. „V Klatovech říkali, že je to velký malér. Když mi vysvětlili, co mě čeká, byl to zlom, dostalo mě to. Úplně mě to položilo,“ popsal letos v červenci u domažlického soudu se slzami na krajíčku.

S vývodem byl nucen žít rok, bylo to pro něj obrovské životní omezení. Z aktivního člověka, který sportoval a žil společenským životem, byl pacient, který musel denně každé dvě hodiny vypouštět obsah sáčku a styděl se vycházet ven, navíc zhubl desítky kilogramů.

Pomýšlel dokonce na sebevraždu, proto musel vyhledat pomoc psychiatra. Podle jeho obhájce Václava Polomise si muž následky pravděpodobně ponese do konce života a jeho zařazení do běžného života je takřka nemožné.

Nedostatečné odškodné

Nemocnice již P. H. vyplatila 1,1 milionu, víc se jí ale platit nechce. To se muži ovšem vzhledem k následkům zdá nedostatečné, za odpovídající odškodné považuje částku tři miliony korun, což zahrnuje bolestné, náhradu za ztrátu na výdělku i náhradu skutečných výdajů.

Zbylých 1,9 milionu korun se proto domáhá žalobou.

„Před druhým líčením jsme učinili nabídku ke kompromisu s tím, že bychom byli ochotni jít ze tří milionů korun na částku zhruba 2,3 milionu korun, to jsme zopakovali i při dnešním hlavním líčení. Nemocnice ale ani kompromisní částku neakceptovala. V podstatě přiznala, že důvodem je nesouhlas zdravotní pojišťovny,“ řekl Deníku po úterním jednání soudu Polomis.

Ten dodal, že vyslýchán byl ředitel Domažlické nemocnice Petr Hubáček a další lékaři. „Primář Jindřich Křižan uvedl, že cizí těleso u mého klienta diagnostikoval, ale vysvětloval, že nechtěl pacienta stresovat, a tak mu řekl, aby jedl zelí a podobně, že to vyjde přirozenou cestou. Primář klatovské chirurgie Zdeněk Bytel, vyslýchaný poté, ale řekl, že on by takto nepostupoval,“ uzavřel Polomis.

Líčení bude pokračovat v říjnu dalšími výslechy, již by mohl padnout verdikt.