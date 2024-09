Roman Martínek dnes 12:01

Ve středu 4. září to bude přesně na den deset let od tragického pádu mostu ve Vilémově na Havlíčkobrodsku. Tehdejší katastrofu, kdy se na šest dělníků zřítil starý kamenný most, nepřežili čtyři z nich. Na místě tragédie později nechala obec postavit kámen s pamětní deskou.