Vánoce většinou slavila v Košířích, kde bydlela s rodiči. Nový rok pak jezdívala oslavit na venkov. „Chodívali tam po chalupách přát ponocný a kominík. Rozdávali jednoarchové kalendáře a přáli nám štěstí a také od každého něco dostali,“ vzpomíná paní Strnadová.

Po strništi naboso

Maminka vždycky malou Anežku posadila v Praze do autobusu a řidiči řekla, kde ji má vyložit. „Na zastávce Nová Hospo-daChlaponice na mě někdo čekal. Tam se vystupovalo a šlo se pěšky přes les,“ vypráví paní Strnadová.

Jelikož to bylo ze vsi do Písku pět kilometrů a nikdo z místních sedláků nevlastnil koně, chodili lidé do města pěšky. „Chodila jsem bosa po strništi i v lese. Maminka říkala, že nosili boty v ruce, aby si je neošoupali, obuli si je až těsně před městem,“ vypráví.

Strýc jel hledat práci do Francie

Práce na vsi tehdy malé Anežce nevadila, i když se většina věcí dělala ručně. „Nikdo tam neměl koně, jenom krávy. Koně si dědeček půjčoval například na vyvážení hnoje z Chlaponic. To byla větší vesnice, tam byli bohatší sedláci. Měli větší polnosti a měli různé stroje,“ říká.

Zpět do Prahy se vždy vracela nerada. S rodiči bydlela v činžáku v Košířích, do školy chodila přes ulici. Její maminka pocházela ze sedmi sourozenců, dospělosti se jich dožilo pouze pět. „Všichni se rozprchli po světě. Jeden strýc za první republiky, když u nás nebyla práce, odjel do Francie,“ dodává.

Více o vzpomínkách pamětníků z Domova pro seniory Chodov se dočtete v knize 222 a 2 příběhy 20. století.