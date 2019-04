Tématem setkání historičky z třebíčského Muzea Vysočiny s pravidelnými návštěvníky kavárničky pro seniory, které se uskutečnilo v presbyterně novoměstského evangelického kostela, bylo jídlo. A to jakékoliv jídlo, od polévek až po saláty a přílohy, jedinou podmínkou bylo, aby šlo o pokrmy tradiční a regionální.

„Zapojili jsme se do přeshraničního projektu, spolupracují na něm Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a příhraniční rakouské regiony. Jde o popsání jakéhosi příběhu hranice, vznikne tak společná prezentace. K tomuto účel nyní probíhá mimo jiné i výzkum stravy v Kraji Vysočina, výsledkem by měl být soubor kuchyňských předpisů, z nichž budou některé vybrány a přidány do dvojjazyčné publikace, která posléze v rámci tohoto projektu vznikne,“ vysvětlila své pátrání po tradičních receptech Silva Smutná.