Majitel Zdeněk Zet se domluvil s Termem na poslední chvíli, finální termín k dohodě na úhradě dluhu byl v pátek 26. října. Pokud by se tak nestalo, teplárna by vypnula nejen topení, ale i teplou vodu. Ve velkých problémech by se tak rázem ocitlo přibližně 260 lidí, z toho polovina dětí, ve zhruba 90 bytech. „Jsem velmi ráda, že lidé budou moci zůstat ve svých domovech a nebudou muset řešit složitou situaci, která by s přerušením dodávek tepla souvisela,“ uvedla náměstkyně primátora pro sociální věci Anna Lehká.