Panenky i první svačinka. Děti z Hrušek se vrátily do školky zničené tornádem

Na světě je teprve čtyři a půl roku. Přesto už dcera Patricie Nešporové z Hrušek ví, co je to tornádo. Ve středu ráno ji rodiče poprvé od řádění ničivého živlu přivedli do její kmenové třídy Berušek. Společně s ní se do nově zrekonstruované budovy podívala i další hrušecká školčata, která dosud autobusy svážely do zapůjčených prostor v základní škole v nedalekém Lanžhotě. „Byl to jeden velký výlet, který nám konečně skončil,“ okomentovala trefně starostka obce Jana Filipovičová.

Do opravené mateřské školy v Hruškách ve středu poprvé zamířily děti. Na snímcích je prostřední třída Berušek. Již v pondělí pak zamíří do lavic také školáci. | Video: Deník/Iva Haghofer

V očích dětí se zrcadlilo nadšení a natěšení. „Provizorně jsme bydleli v Břeclavi, protože máme ještě druhé dítko, zpočátku jsem měla malou doma. V prosinci jsme se ale nastěhovali zpět do Hrušek a i my jsme ji nechali svážet do Lanžhota. Zvykla si, ale zpočátku plakávala. Pomalinku jsme ji začali připravovat na to, že půjde zpět do svojí školky v Hruškách, moc se těší. Vzpomínky na události z konce června jsou ale stále živé. Zrovna dneska za námi ráno přišla do ložnice a říkala, že měla zlý sen, že byla bouřka a všude hrozně prachu,“ vyprávěla Nešporová, která interiéry nově zrekonstruované školky dobře zná. I s ostatními rodiči se totiž zúčastnila společného dobrovolného úklidu. OBRAZEM: Půl roku od ničivého tornáda. Podluží prozářila vánoční výzdoba Radost z návratu neskrývala ani učitelka Marcela Petrjanošová. „V Beruškách máme normálně čtyřiadvacet dětí, ale nyní jich je jen dvanáct, řádí nám neštovice. I když se o nás v Lanžhotě moc hezky starali, jsme rádi, že jsme se už vrátili do naší hrušecké školičky. Dojíždění bylo pro všechny náročné. Děti jsou natěšené, třída se trošku změnila. Jiný je nábytek, jsou tady nové prvky. Zatím chybí interaktivní tabule, ale ta by měla dorazit během pár dnů. Nejsme ještě úplně zabydlení, ale věřím, že se tady přesto holčičky a kluci budou cítit dobře,“ usmívala se. Třída vůbec neexistovala Budovu školky tornádo zcela zdemolovalo. „Třída, kde se nyní nacházíme, prakticky vůbec neexistovala. Když jsme sem přišli, byla to jedna velká katastrofa a šok. Nezůstalo téměř nic. Jen sociální zařízení v podobě nějakých umyvadel a záchodků. Střecha byla pryč, okna byla vytlučená a bez žaluzií. Právě třída Berušek to odnesla asi nejvíc,“ popisovala starostka. Na budovu beze stěn a stropu, na nepořádek, třísky ve stěnách, v lehátkách, na rozmlácenou elektroniku a poházené a špinavé hračky a na nábytek stojící ve vodě jen tak nezapomene ani ředitelka mateřské školy Lenka Předinská. „Byla to jedna velká spoušť. Když jsem sem poprvé po tornádu přišla, sedla jsem si na terasu a plakala jsem. Říkala jsem si, že se to nedá spravit. A vidíte,“ usmívala se. Ježek z trámů. Památník připomene tornádo a jeho oběti, říká sochař Hrušecké děti našly azyl nejprve v Prušánkách, poté v Dolních Bojanovicích, v provizorních prostorách společnosti Forest-Agro Hrušky a nakonec právě v Lanžhotě. „Končil školní rok, ne všechny děti byly přihlášené na prázdninový provoz, snažili jsme se proto ulevit rodičům, aby mohli pracovat, a skutečně s sebou vzít děti všechny. Chtěli jsme, aby byli pryč z té hrůzy, aby neviděli, co vše se musí uklízet a jak jsme jako lidé bezmocní,“ zdůvodňovala Předinská. Náklady na opravu šplhají k několika desítkám milionů korun. „Konečnou cenu ještě nevíme, ale opravy vyjdou na velké peníze. Společnost Metrostav, která budovu rekonstruovala, obci věnovala dar ve výši 8,5 milionu korun. K dnešnímu dni máme uhrazenou první část oprav, což je asi osm milionů korun. Nyní čekáme na konečné vyčíslení,“ sdělila Filipovičová. O střechu nad hlavou Poškozená byla celá budova mateřinky. Děti přišly doslova o střechu nad hlavou. Vítr odnesl polovinu vazníkové konstrukce a zbytek zanechal v dezolátním stavu. Živel poničil fasádu, rozbil okna a zdevastoval zahradu včetně herních prvků, pergoly a oplocení. Řádil také v interiéru – zničil sádrokartonové konstrukce, podlahy, dveře i další truhlářské prvky. Budova byla z poloviny vyplavená. „Kvůli tomu utrpěly zásah také rozvaděče, elektroinstalace a další rozvody, což z prvotního ohledání nebylo zřejmé. S ohledem na rozsah škod bylo velmi důležité, že jsme na stavbu nastoupili již týden po příchodu tornáda,“ přiblížil ředitel jihomoravského oblastního zastoupení společnosti Metrostav Zdeněk Mička. Stavbaři Metrostavu na začátku provedli vyčištění objektu a nezbytné bourací práce. Pokračovali novou vazníkovou střechou včetně pokládky krytiny a hromosvodové soustavy. Vyměnili okna a venkovní dveře a kompletně opravili fasádu. Došlo také k obnovení stržených příček, podhledů a zničených podlahových souvrství. Teta Bára přijela odevzdat sbírku. Tornádové obce jsou teď jejím druhým domovem Součástí prací bylo mimo jiné i opětovné provedení rozvodů technického zařízení, omítek, obkladů, nášlapných vrstev podlah, vnitřních dveří a truhlářských prvků a generální úklid vnitřních prostor. V jarních měsících na Hrušecké čeká ještě oprava a rekonstrukce zahrady školky. Už v pondělí se do svých tříd vrátí také tamní školáci. Právě ve středu začalo za pomoci dobrovolníků, rodičů a pracovníků obce velké stěhování z Tvrdonic. „Na budově budou i nadále pokračovat opravy. Je před námi obnova fasády, oprava tělocvičny, která také utrpěla velké škody. Nyní již máme k dispozici i projektovou dokumentaci na rekonstrukci přilehlého víceúčelového hřiště. Začít bychom s ní chtěli na jaře tak, aby ho od příštího školního roku už školáci mohli využívat,“ nastínila starostka Filipovičová.

