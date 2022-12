Po zaškolení do práce na prodejně se se svým mentorem zaměřila na zlepšení své situace, především té sociální a finanční. Spolupracovala s dluhovou poradnou Člověka v tísni, přihlásila se do programu Milostivé léto. Z deseti exekucí, které proti ní byly vedeny, se jí podařilo pět zaplatit. Ve spolupráci s azylovým domem pomohli mentoři Restart Shopu paní Miladě zažádat o magistrátní sociální byt.

S žádostí uspěla, takže „azylák“ mohla s velkou radostí opustit. Její byt se podařilo vybavit z nábytkové banky, pračku a lednici si mohla pořídit z peněz z Mimořádné okamžité pomoci (MOP), mentor jí také pomohl vyřídit si příspěvek na bydlení.

Prošli si peklem, nikdo je nezaměstná. Sociální handicap má uznat nový zákon

Během uprchlické krize byly ale úřady práce tak zahlcené, že trvalo několik měsíců, než se paní Milada podpory dočkala. Pomohla jí proto Česká asociace streetwork, která je do tréninkového zaměstnávání také zapojena. Založila ji nezbytnými financemi na překlenutí nejtěžšího období, poskytla kartičky na nákup a pomohla zaregistrovat do potravinové banky.

Když se jí to podařilo skloubit s péčí o rodinu, brala si Milada v Restart Shopu i mimořádné směny, aby si mohla vydělat více peněz. Nyní se s prodejnou pomalu loučí. Mentoři s ní sestavili životopis a založili emailovou schránku, aby mohla komunikovat s potenciálními zaměstnavateli. „Nyní se společně věnujeme hledání návazného zaměstnání. Nejraději by i nadále pracovala na pozici prodavačky, aby tak co nejlépe zužitkovala všechno, co se u nás naučila,“ říká k její současné situaci vedoucí Restart Shopu Tomáš Příhoda.

Úspěšnost tréninkového zaměstnávání v Restart Shopu



Celkem tréninkových zaměstnanců: 39

Kompletní absolvování tréninkového procesu: 25

Předčasné ukončení: 14

Průměrná délka tréninku: 12 měsíců

Zaměstnanci, kteří uspěli na trhu práce: 19



Zdroj: Makai atelier