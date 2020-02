Tak obrovské pozdvižení městys Stařeč nepamatuje. Negativní odezvu vyvolala informace, že chce soukromý investor z Prahy vystavět v lokalitě Niva řadové domky s 18 bytovými jednotkami, na které získá dotaci, jež umožňuje nastěhovat pouze sociálně slabé občany. Za týden podepsalo petici proti výstavbě víc jak 730 místních, to jsou tři čtvrtiny veškerého obyvatelstva.

Na okraji směrem k lesu v lokalitě Niva má pozemky Michael Kralert. Plánuje zde vybudovat domky s 18 dotovanými byty pro přesně specifikovanou sociální skupinu obyvatel. | Foto: Deník / Hana Jakubcová

„Za svým projektem si stojím a nestydím se za něj. Určitě nechci ve Starči působit zdejší komunitě potíže, do malých bytů půjdou pouze lidé, kteří nebudou problematičtí, výběr si ohlídám,“ hájí se investor Michael Kralert. Zároveň říká, že on sám se chce do Starče odstěhovat na důchod, je rodilý Třebíčan a jeho rodina má v městysu hrobku.