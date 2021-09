Kalina si nenechá ujít středeční bohoslužbu se Svatým otcem v národním poutním místě Šaštíně blízko hranic, který je od jeho farnosti vzdálený jen půl hodinu cesty autem. „Jen od nás se chystají desítky věřících. Někteří z Moravské Nové Vsi dokonce na kole,“ usmívá se. Zájemci z Moravy a Čech si musí přivstat, nebo přespat poblíž, vstup do návštěvnických sektorů se uzavře už v osm ráno.

Konference biskupů Slovenska nakonec povolila účast na veřejné akci nejen lidem očkovaným proti covid-19, ale i zájemcům s potvrzením o negativním výsledku testu nebo o prodělání onemocnění v posledních 180 dnech.

A to poté, co se na vrchol návštěvy v Šaštíně přihlásila jen zhruba desetina z dříve předpokládaných 350 tisíce lidí. Tuto novou skupinu umístí organizátoři do zvláštních sektorů. „Šanci má tak i náš letitý kostelník z obce Týnec, který nevynechal žádnou poslední návštěvu papeže v regionu. Zatím ale není očkovaný,“ zmiňuje Kalina.

Srdce kříže

Na pódiu bude s hlavou katolické církve kříž s odkazem k červnové jihomoravské pohromě. Původní záměr vyrobit jej z trámů ze střechy z tornádem poničeného kostela nakonec kvůli bezpečnosti neprošel. „Bude z pevnějšího materiálu - hliníku, dřevěné bude srdce kříže. Místo zachovalých trámů si tak sochař nakonec vybíral z nejpoškozenějších částí,“ upřesnil Kalina.

Jaké poselství od papeže čekat? „Místo je zasvěcené Sedmibolestné Panně Marii, patronce Slovenska. Papež toto určitě nepomine. Možná zdůrazní, abychom i my dokázali přijímat bolesti tak jako ona. A že nakonec mohou vyústit ve vítězství,“ přemítá farář původem ze slovenské Žiliny. V nynějším působišti na Břeclavsku slouží sedm let. „Beru to tak, že jsem se narodil v Československu,“ usmívá se.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich se chystá předat jako dar Svatému otci menší kříž, vyrobený ze zhruba sedmdesáticentimetrových částí poškozených trámků kostela v Moravské Nové Vsi.

Silný zážitek

Farář Kalina už má zážitek s papežem Františkem z polského Krakova, kde byl před pěti lety s mladými věřícími na Světových dnech mládeže. „Setkání s papežem je něco nezapomenutelného. Atmosféra, kterou může člověk na takovém místě prožívat, je jedinečná a nenahraditelná. Opravdu silný zážitek,“ vzpomíná.

Současná hlava katolické církve jej v minulosti mnohokrát překvapila. „Papež František není tak konzervativní, jako jeho předchůdce Benedikt XVI. Je otevřenější, což v tomto světě není špatné. Co se týká motivace mladých lidí k víře, navazuje na Jana Pavla II., který skvěle komunikoval s mládeží. Byť konzervativnější, dokázal je oslovit,“ oceňuje prvního slovanského papeže, který zemřel v roce 2005.