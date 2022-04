Parádní úspěch si připsala v kategorii Okna a dveře za snímky okna a dveří v historickém centru Boskovic. Pěkné čtvrté místo za snímek od rájeckého rybníku Klimšáku pak v další ze soutěžních kategorií obsadila její spolužačka Michaela Burdová. „Malinké, oranžové, rozkošné okénko. Jen tak náhodou mě trefilo do očka, tohle to Little Window. Tak jsem ho blejskla,“ okomentovala vítězný snímek dívka.

Podle svých slov fotografuje poměrně často. Nejčastěji mobilem. V základní škole v Rájci-Jestřebí však pod vedením tamního učitele Jana Nečase začala používat i fotoaparát. „V naší rodině rád fotí táta. Velkým nadšencem do fotografování byl i můj prastrýc, který si s snímky i vyvolával,“ vysvětlila žákyně šesté třídy.

Vítězné záběry do hledáčku aparátu dostala při zimní rodinné procházce v Boskovicích. Nejčastěji ale fotografuje stromy a koně. „Děkuji panu učiteli Nečasovi, který nám umožnil se k fotografování dostat. Pak nás přihlásil do soutěže. Mám cennou zkušenost a zážitek z vyhlašování výsledků. Bylo to pro mě velké překvapení, ze kterého mám samozřejmě radost. Ve focení se budu snažit pokračovat. Velkým vzorem a rádcem je i pan učitel Daniel Tintěra. Zdůrazňoval mi během celé soutěže, že v tomto oboru je velká konkurence a to, že hodnocení je velmi rozdílné, protože každý vnímá krásu jinak,“ poznamenala Svobodová.

Stačí se jen dívat

A komentář k vítězné fotografii Malinkaté okénko známého fotografa Adolfa Ziky? ,,Krásné detaily najdeme všude kolem nás. Stačí se jen dívat: a i tak to popisuje autorka vítězné fotografie. Fotografii sluší kompozice, barevná monotónnost a paradoxně žalostný stav krytiny zvané bobrovka. Dokážete si představit, kdyby v okně byla třeba kočka nebo holub?" uvedl Zika.

Odborná porota hodnotila celkem bezmála osmnáct set soutěžních fotografií od 550 studentů z téměř padesátky škol z celé republiky. Vyhlášení vítězů 10. ročníku a výstava nejlepších fotografií se uskutečnily na Novoměstské radnici v Praze. Michaele Burdové těsně uniklo umístnění mezi třemi nejlepšími. „Běžně nefotografuji. Poprvé jsem se k tomu dostala až díky panu učiteli v pracovních činnostech. To jsme vyrazili se spolužáky zdokumentovat okolí naší školy. Moje úspěšná fotografie v kategorii Vody kolem nás vznikla u rybníka Klimšáku přímo v Rájci-Jestřebí. Fotila jsem školním fotoaparátem. Nejraději mám přírodu, rostliny. Fotografování je pro mě krásný koníček. Úspěch jsem vůbec nečekala a mám z něj velkou radost,“ řekla Michaela Burdová.