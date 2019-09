„Propojením s virtuální realitou jsme docílili dokonalé iluze volného pádu. Díky působení na všechny smysly je pocit letu ve větrném tunelu naprosto realistický, aniž by přitom hrozilo jakékoli riziko. Nabídku virtuálních prostředí jsme se rozhodli rozšířit o unikátní kulisy centra Prahy, kde se za normálních okolností na padáku vůbec létat nesmí,“ vysvětluje ředitel společnosti Zážitky.cz a iniciátor projektu Jan Hájek.

Unikátní akce se pojila také s pokořením českého rekordu. Ústřední parašutista Roman Štengl tímto seskokem dosáhl 20 000 seskoků v kariéře. To se v České republice ještě nikomu nepodařilo.

„Chtěl jsem, aby tento jubilejní seskok byl něčím speciální, což tato příležitost splnila hned v několika ohledech. Ještě nikdy se nedělal seskok ke Karlovu mostu ve větším počtu osob a nikdy se to nedělalo se zaměřením na VR natáčení. K tomu je potřeba přičíst technickou náročnost, jelikož průlet pod mostem je velmi nebezpečný a přistání do vody má také svá specifika,“ vysvětluje český rekordman.

Dnešní 360° video bude po postprodukčních pracích nasazeno do ostrého provozu už za několik týdnů. Návštěvníci pražského větrného tunelu si tak budou moci dopřát dokonalou iluzi volného pádu nad Karlovým mostem už letos na podzim. „Už nyní pracujeme i na dalším rozšíření virtuálních prostředí. Ještě během září přidáme například let nad Manhattanem, seskok nad španělským pobřežím nebo extrémní basejump, což je seskok a let v bezprostřední blízkosti skalního masivu,“ uzavírá Jan Hájek.