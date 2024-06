Myšlenku na vybudování kanálu, který by propojil řeky Dunaj, Odru a Labe, po dlouhé roky prosazoval především bývalý prezident Miloš Zeman . Jeho vláda v roce 2001 rozhodla o zachování trasy kanálu v územních plánech, aby to neznemožnilo případnou realizaci. V roce 2010 úřednický kabinet Jana Fischera rozhodl o územní rezervě pro vodní koridor Dunaj-Odra-Labe , který blokoval pozemky v plánované trase kanálu.

Konec Zemanova snu. Vláda zastavila projekt kanálu Dunaj-Odra-Labe

Ten zároveň připomněl, že kraj i nadále podporuje splavnění Labe do Pardubic. „Panuje jednoznačná shoda, že projekt splavnění Labe do Pardubic a multimodálního uzlu zůstává jednou z priorit. Proto jsme také usilovali o příspěvek státu na opravu mostu v Řečanech nad Labem tak, aby jeho průplavný profil odpovídal budoucímu splavnění. Stejně tak bylo přistupováno například i k mostu mezi Valy a Mělicemi,“ doplnil hejtman Martin Netolický.

Komplikace kvůli přípravě kanálu

Stát jen za přípravu kanálu vynaložil téměř 28 milionů. K tomu na dlouhé roky zablokoval možnost na řadě míst stavět například domy a byty a zkomplikoval budování dálnice D35 u Vysokého Mýta.

Plavební kanál Dunaj - Odra - Labe měl protnout Pardubický krajZdroj: se svolením Pardubického kraje

Problémy se netýkaly jen Pardubic a okolí, kde měl kanál mít jeden ze svých úvodních úseků, ale řady míst v celém kraji. Oddechli si také obyvatelé i radnice České Třebové, Rybníku či Starého Města.

Česká Třebová měla v ochranném pásmu kanálu více než 50 hektarů, v nedalekém Rybníku zhruba 30 hektarů využívali zemědělci místo toho, aby tu už dávno stály domy.

Trasa labské větve kanálu Dunaj-Odra-Labe měla vést pěti průplavními tunely. Ten nejdelší, který měl mít asi 12 kilometrů, měl vzniknout u České Třebové.

Mezi Třebovou a Semanínem se počítalo s novým přístavem, který by pokračoval do šest kilometrů dlouhého průplavního tunelu. Další dlouhý tunel byl zakreslen u Starého Města u Moravské Třebové, ten měl mít 11 kilometrů a kanál by se tak dostal z Pardubického kraje do Olomouckého.

Megalomanská stavba v roce 2020 vycházela na 585 miliard korun.