Renomovanému astrologovi a fotografovi vesmírných jevů Petru Horálkovi se u východočeské obce Kunětice podařil parádní kousek. Nad Kunětickou horou zachytil legendární kometu 13P/Olbers.

Astronomický snímek dne NASA vyhlašuje od roku 1995. Je jedním z nejuznávanějších ocenění svého typu po celém světě. Průvodní texty jsou překládány do třiadvaceti světových jazyků včetně češtiny.

„Věděl jsem, že po červencové fázi úplňku ji ještě nad severozápadem najdu, ale už bude asi třikrát slabší, než před měsícem při svém průletu kolem Země. Když ale přešla studená fronta, dalo to jedinečnou šanci si na vlasatici počíhat z Kunětic, kde jsem si našel precizně vypočítané místo jejího západu za hradem. Bylo to buď teď, anebo až za 70 let – další dny se kvalita oblohy už bude zas jen zhoršovat a kometa slábnout,“ popsal svůj úlovek Petr Horálek.

Ten již v minulosti pořídil několik legendárních snímků hvězdné oblohy.