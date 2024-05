Dva roky nepokořený. Český most Sky Bridge stále drží světové prvenství

Celý val bude po celém obvodu všech pilířů v Labi a bude vysoký pět metrů. Firma by chtěla mít finální práce hotové už do konce tohoto týdne.

Desítky minut pod hladinou

Za tu dobu spotřebuje celou láhev stlačeného vzduchu o obsahu deseti litrů. Viditelnost je podle něj u pilířů mezi 20 až 30 centimetry. „Museli jsme to tady nejdřív vyčistit od větví, které sem zanesla povodeň, a to tak, aby ty bagy šly na čisté dno,“ sdělil potápěč poté, co strávil pod hladinou 211 minut.

Fakt, že lednová povodeň odplavila až pět metrů usazenin na dně, není podle Voříška nijak výjimečný. Myslí si naopak, že nezmizel žádný kamenný zához (zjednodušeně řečeno stabilizační prvek, pozn. red.).

„Na Labi se nedělají prohrábky, tak to prostě ta povodeň odnese. Teď už jsme na takovým tvrdým jílu s pískem,“ uzavřel.