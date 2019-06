Nemocnice v Pardubicích musí vydat rodině zdravotnickou dokumentaci chlapce, který po operaci mandlí skončil v kómatu. Rozhodl o tom dnes odvolací soud. Rodina více než dva roky žádala o kopii záznamu z předoperačního vyšetření přístrojem Somnocheck, nemocnice tvrdila, že to není technicky možné.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

"Je to velice smutná záležitost a obrana nemocnice se jeví odvolacímu soudu jako účelová. Pokud by to nebyla tak smutná záležitost, byla by skoro úsměvná," řekla předsedkyně senátu Alena Pokorná. Podle ní nemocnice ví, co přístroj umožňuje, ale pouze účelově prodlužuje řízení, aby nebyl vydán záznam. "Asi něco skrývá," uvedla Pokorná.