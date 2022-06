„Bez emocí z ruské invaze na Ukrajinu se pojďme bavit o tom, jestli taková socha má být v centru města. Podle znalců není nijak cenná historicky ani umělecky. Není symbolem osvobození ani konce války, protože vyobrazuje postavy až 50. let, pionýra a kolchoznici,“ otevřel debatu zastupitel Jiří Hájek (STAN).

Komentář Deníku:

KOMENTÁŘ: Odstranění sochy dějiny nepřepíše

O odstranění nebo přemístění sousoší se v Pardubicích se uvažovalo v roce 2010, když se rekonstruovaly Tyršovy sady. Znovu pak v roce 2017 při rekonstrukci zámku. Tehdy architekti také upozorňovali na to, že socha brání výhledu na zámek.

A právě v souvislosti s návrhem některých zastupitelů volajících po přestěhování sousoší, které má připomínat padlé ve 2. světové válce, město oslovilo historiky z celé republiky a požádalo je o jejich odborný názor.

„Názory nezávislých odborníků byly pro mě osobně velmi důležité a přínosné. Zcela panovala shoda v tom, že spojovat odstranění památníku osvobození se současnou ruskou agresí na Ukrajině je nesmysl,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát (ANO).

Psali jsme už před 12 lety:

Kam se přesune socha Rudoarmějce?

Přesun sousoší připomínajícího konec druhé světové války je složitý problém. Někteří zastupitelé ho chtějí přemístit na městský hřbitov. Názory odborníků se ale rozcházejí a ani veřejnost nemá jednotný názor.

„Chtělo by to trochu pokory. Je to památník osvoboditelů. Nechápu, proč by se s ním mělo hýbat,“ zmínila Pardubačka Eva, která dodala, že by se jednalo pouze o politické gesto. Někteří s tím ale nesouhlasí. „Určitě přestěhovat, nebo přetesat. Podle vzpomínek pamětníků chybí rudoarmějci aspoň desatero náramkových hodinek,“ oponovala Šárka. Navíc socha podle některých Pardubáků kazí výhled z náměstí Republiky na zámek.

Památník osvobození se zatím stěhovat nebudeZdroj: Deník/Nikola Remešová

Radnice v červnu uspořádala pro zastupitele seminář s historiky, shodu ale nenašli ani odborníci. Město tak raději nechá památník z roku 1957 na svém místě, rozhodli o tom radní.

„Vzhledem k tomu, že ani mezi odborníky nepanuje stoprocentní shoda na tom, jestli a proč památník odstranit, přemístit nebo jej ponechat tam, kde je, jsem přesvědčen, že by nebylo správné učinit nyní nahodilé, zbrklé rozhodnutí,“ prohlásil Charvát. Primátor je podle svých slov rád, že se tato diskuze otevřela, ale zároveň odmítá to, že by se toto citlivé téma mělo stát populistickým bodem předvolební komunální kampaně.

…a před 11 lety…

ANKETA: Obyvatelé Pardubic mají rozhodnout o osudu pomníku rudoarmějce v Tyršových sadech

Jedním z oslovených historiků byl ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové Petr Grulich.

Památník osvobození



Sousoší od akademického sochaře Josefa Malejovského, ztvárňující rudoarmějce obklopeného dětmi, bylo na náměstí Republiky odhaleno v roce 1957. Vyobrazuje rudoarmějce se zbraní, dívku s květinami a pionýry. První pokusy o jeho odstranění se datují už do roku 1968.

„Není-li jiného důvodu pro odstranění pomníku než důvody politické, pak by měl zůstat tam, kde je. Hrdé národy přijímají své dějiny tak, jak jsou, protože jsou to jejich dějiny. Slabé národy se za své dějiny stydí. Totalitní režimy se pokoušejí dějiny přepisovat podle politického zadání a s tím i ničit pomníky na minulost,“ sdělil Grulich.

O odstranění nebo přemístění sousoší se v Pardubicích nejedná poprvé, už se o tom uvažovalo. Stejné snahy se ve městě objevily například v roce 2010, když se rekonstruovaly Tyršovy sady. Znovu pak v roce 2017 při rekonstrukci zámku. Tehdy architekti také upozorňovali na to, že socha brání výhledu na zámek. Ale ani v jednom případě kritici památníku nebyli úspěšní.