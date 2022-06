A čeho se obyvatelé dočkají? Mola ve tvaru hrušky, prolézaček, veřejně přístupného ohniště, altánu a ovocných stromů. Z pěti návrhů studentů Ateliéru biotechniky Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity, které vedl krajinářský architekt Přemysl Krejčiřík, vzešel jeden vítězný. Přenést by se z papíru do skutečné podoby na ploše až šesti hektarů mohl už příští rok. „Mám z toho velkou radost. Šlo vidět, že byli studenti motivovaní a práce na reálném projektu je bavila,“ zhodnotil před časem Krejčiřík.

Nyní čeká autory vítězného projektu, kterými jsou Jana Dynková, Marie Kačalová, Johana Kratochvilová, Zuzana Ottová, Kristýna Tesková a Tereza Vašková, zpracování a projektování. „Prvotní odhady hovoří o asi patnácti milionech korun. Měly by na to jít peníze z operačního programu ministerstva životního prostředí. Do konce letošního roku, případně do závěru ledna roku příštího, by mohl být projekt hotový. Pak budeme soutěžit,“ reagoval místostarosta obce Marek Babisz.

Na vzhledu vsi se ničivou silou podepsalo loňské tornádo. Hrací hřiště pro děti, které místní zbudovali před dvěma lety, však překvapivě odolalo. „Cílem je proto využít tohoto hřiště, rybníka, prostranství pro kolotoče a dále pak pozemků směrem k železniční trati a celou lokalitu spojit v jeden celek. Naším zadáním bylo mimo jiné zachovat prvky, které k obci neodmyslitelně patří – tedy folklor, Podluží a hrušky,“ popisoval Babisz.

Molo ve tvaru hrušky

Kromě hrušní tak přibude u rybníka například i dřevěné molo ve tvaru hrušky. „Chystají se ale i další výsadby jiných stromů, které nám zde citelně chybějí, a to historicky, nejen kvůli tornádu. Dojde i na vybudování nové tůňky, přibude odpočinková a hrací zóna, altánek nebo veřejné ohniště,“ vyjmenoval místostarosta.

Oživení parku Na Zahájce je jednou z věcí, které považují za důležité i místní. Alespoň to vyplynulo z veřejné ankety, kterou vedení obce pořádalo. „Již v minulosti to byl jeden z plánů do budoucna. Chtěli jsme zeleni dodat jakousi koncepci. Přišlo ale tornádo, území zničilo úplně, a krajináři se nabídli, že se ujmou jeho obnovy. Tímto projektem chceme i do budoucna připravit koncepci zeleně, podle níž by bylo možné propojit jednotlivé body obce. Obecní úřad, kostel, další rybník, viniční trati a podobně,“ naznačil Babisz.