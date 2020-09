/FOTO/ Město Most pokročilo v přípravě na rekonstrukci parku Střed. S partnery spoléhá na to, že kromě kamer, správce a hlídek ochrání park aktivní veřejnost.

Na zahradní slavnosti v parku Střed v Mostě byla kromě zábavy debata s architekty a zástupci města o budoucnosti areálu, který se za rok začne rekonstruovat. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Na městské zahradní slavnosti ve zchátralém parku Střed končí potleskem veřejná beseda o jeho lepší budoucnosti a bezpečnosti. Když ve stanu spustí orchestr, před diváky začnou pobíhat kluci ze sousedního deprivovaného sídliště Stovka. Dělají přemety, šklebí se do zaplněného hlediště a pak do sebe kopou. Nikdo je nenapomene, jako by neexistovali. „Běžte, když se neumíte chovat!“ řekne školákům po pěti minutách asistentka prevence kriminality a vykáže je. Část dětí mizí za keři u sportovní haly, kde rodiny s kočárky hrají o peníze karty. Pár kluků se schová za vystavené architektonické návrhy plánované rekonstrukce parku a začnou si hrát se dřevěnými stojany. Když uvolní šroubky, dva návrhy spadnou. „Ty vole, jdeme pryč!“ zvolá klučina, když je osloví hlídka městské policie a rozrušený kamarád nemůže najít na zemi matici. Zdánlivě nevinné dovádění může být začátkem nepříjemných incidentů.