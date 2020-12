Do parku. Tak se jmenuje nový portál o krajinářské architektuře. Kromě ukázek zdařilých realizací parků, zahrad, hřišť, náměstí a dalších veřejných prostranství tu lze čerpat inspiraci třeba k rodinným procházkám nejen v Praze.

Centrální prostor Královské obory Stromovka v Praze po obnově. | Foto: MHMP / Lubomír Stibůrek

Internetový portál spravuje stejnojmenná nezisková organizace. Cílem je rozšířit povědomí o krajinářské architektuře. Lokality, které jeho tvůrci vybírají, jsou ukázkou toho nejlepšího, co vzniklo za uplynulých 20 let, a to včetně dosud málo známých zákoutí.