Každodenní situace: uprostřed panelákové zástavby je volné parkovací místo. Ačkoli všude kolem stojí desítky aut, na tomto téměř nikdo nemůže. Jde totiž o vyhrazené místo, které si pro konkrétní automobil zaplatil jeho majitel. „Stává se, že třeba na čtrnáct dní odjede, ale jeho místo nemůže být ani tak využito nikým jiným,“ řekl primátorův náměstek Jiří Šolc.

S vyhrazenými místy, mimo těch pro invalidy, je teď ale konec. Nová povolení už magistrát nikomu nevydá, nechá jen doběhnout platnost stávajících, která jsou maximálně na dva roky.

Konec vyhrazených míst je součástí připravované změny, kterou vedení města označuje za revoluci v parkování. Radní v úterý schválili její záměr, do praxe se má nový systém uvést zhruba do roka. „Od té doby, co jsem ve funkci, jsem zavalen stížnostmi od občanů, kteří by rádi zaparkovali, ale nemají kde,“ vysvětlil Šolc.

Čtyři auta na rodinu

Už tak malou kapacitu parkovacích míst na sídlištích podle Šolce snižují lidé, kteří tam mají auta odstavena trvale, nebo domácnosti, které disponují dvěma, třemi a někdy i čtyřmi auty.

Na vybraných sídlištích proto začne fungovat systém takzvaného abonentního parkování, který zahrnuje i nepopulární zpoplatnění. Vlastník každého bytu si bude moci pořídit jednu parkovací kartu za částku 500 korun ročně,“ popsal Šolc. Druhé auto vyjde na 6000 korun ročně, každé další pak na 8000 ročně.

Parkovací karta nezakládá nárok na žádné konkrétní místo, ale na jakékoli místo ve vymezené parkovací zóně. Na to, zda v ní auto stojí legálně, budou dohlížet strážníci.

Město ale nijak neplánuje regulovat, kolik karet celkem vydá. „Může se tedy stát, že ani majitel parkovací karty nenajde žádné místo,“ připustil Šolc.

Problémem totiž zůstává kapacita parkovacích míst. Sídliště totiž nebyla na dnešní počet automobilů koncipována. Město ale také podle Šolce plánuje v některých ulicích zavést jednosměrky, čímž by mohla vzniknout další místa.

Zaplatí si i návštěvy

Lidé, kteří nárok na abonentní kartu mít nebudou, tedy například návštěvy, o možnost parkování nepřijdou, budou ale muset sáhnout do peněženky. „Moje představa je 10 korun za hodinu, zaplatit budou moci v automatu nebo přes naši parkovací aplikaci. Přes den, kdy takový problém s nedostatkem míst není, by se platit nemělo,“ dodal Šolc.

V první fázi město zavede nový systém na sídlištích, kde je dnes s parkováním největší problém, tedy v Rochlici na Dobiášově, v Ruprechticích u „Hokejky“, na Broumovské či na Gagarinově. Přesné podmínky bude město ještě ladit, před zavedením do praxe je plánuje projednat s obyvateli a také se sdruženími vlastníků.

Podle primátora Jaroslava Zámečníka to není jediná novinka, kterou město v oblasti parkování chystá. „Spustíme navigační parkovací systém, který řidiči ukáže, která parkovací místa jsou volná,“ připomněl Zámečník. Tento systém bude předávat údaje o zhruba tisícovce míst v centru města.

Kromě toho už vzniká projektová dokumentace na nová parkovací místa v ulicích Rychtářská, Ječná či Věkova.