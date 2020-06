Parky a promenády. Podívejte se, jak si architekti představují okolí silnice X43

Nové parky a rekreační plochy, atraktivní promenáda kolem Brněnské přehrady i rozšíření centra Bystrce. To vše zapracovali architekti do řešení brněnského úseku silnice X43. Její podobu hledá kraj i město už přes deset let.

Nadhledová vizualizace přístaviště od Sdružení Pelčák a partner architekti a HBH Projekt. | Foto: Archiv autorů studie