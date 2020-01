Teď, když je pomalu chodící bezbrannou babičkou, zase jiní pomáhají jí, i když jejich dotek necítí. Jsou to operátoři městské policie, kteří začali park sledovat novou kamerou, aby v něm Věra a další návštěvníci byli pod větší ochranou. „Problémy tu nemám, jsem docela spokojený člověk, ale kamery mi nevadí,“ usměje se paní Věra a jde dál.

V lednu míří do parku spíše senioři. Venčí v něm své psy a užívají si ticha. „Zato v létě odpoledne sem chodí různé party od Stovky, to je pak rachot,“ svěřuje se 67letá Marie, která věří, že kamera k něčemu bude. „Vypouštějí se tu velcí psi. Naše malé psy pak musíme brát do rukou. Když přijedou policisté, je chvíli klid, ale když odjedou, zas je to tu hrozné,“ povzdechne si Marie. Večer do parku raději nechodí. Bojí se.

Městská policie ujišťuje, že už jen přítomnost kamery zvyšuje bezpečí a v případě narušení pořádku pomáhá odhalit hlavně vandaly, zloděje, sprejery, výtržníky nebo násilníky a záznamy s nimi jsou pak důkazním materiálem.

Technici na domy ve městě nasadili celkem čtyři nové kamery. Kromě parku u stadionu dohlížejí na parky Střed a Šibeník a na parčík u restaurace Konírna na sídlišti Liščí Vrch. „V současné době kamery zkoušíme a postupně označujeme monitorované oblasti. Informace budou umístěny na cedulích při vstupu do lokality a dále na samolepkách na sloupech veřejného osvětlení,“ informuje ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.

Umístění naznačil loňský průzkum

Umístění vyplynulo z rok starého veřejného průzkumu pocitu bezpečí, v němž Mostečané hodnotili parky hůře než dříve, přestože v nich městská policie nezaznamenala zvýšený výskyt přestupků a trestných činů. Aby lidi uklidnili, začali strážníci lokality raději sledovat i dálkově 24 hodin denně.

Nejnavštěvovanější je park Šibeník, kde se loni otevřelo lanové centrum s rozhlednou, jež přilákalo přes 40 tisíc lidí. „Teď je tu klid, ale kamera by mohla odradit vandaly, kteří by to tu rozbili,“ připomíná 59letá Jana. I další lidé kamery vítají. „V Mostě by jich mohlo být víc,“ míní 64letá Věra z Výsluní, přestože patří k Mostečanům, kteří se venku nebojí. Někteří bydlí i u Konírny. „Já tady problém nevidím, ale jsem ráda, že stoupá počet kamer. Alespoň nebude takový rozruch,“ dodává jedna z maminek z Liščího Vrchu.

Čtyři nové kamery stály přes 600 tisíc korun, z toho ministerstvo vnitra uhradilo 550 tisíc. Městský dohledový systém má teď 81 kamer a v posledních třech letech se technicky vylepšuje. „Nyní připravujeme modernizaci zobrazovací stěny, čímž zvýšíme efektivitu práce operačního střediska,“ říká ředitel městské policie. Stěna bude mít kvalitnější obraz a operátoři rychleji rozpoznají, co se venku děje. Chystá se i nákup kamer pro oblast kolem ulic ČSA, Josefa Skupy, Žatecká, SNP a Alej Boženy Němcové. Projekty za milion korun mají sloužit od poloviny roku 2020.