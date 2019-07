Na sobotu se od 14 hodin už tradičně chystá program na nádraží v Hodicích, kde se nachází také malé soukromé muzeum věnované železnici. Vlak zájemce povozí mezi Telčí, Hodicemi a Třeští a v Hodicích se zdrží od 16.39 do 21.00. Děti se vyřádí na skákacím hradu, kapely Umí hovno a JCS Salavice zahrají k tanci i poslechu.

V neděli se pro změnu pobavíte v sousední Třešti. „Mezi patnáctou a osmnáctou hodinou si lidé užijí výletní jízdu parním vlakem, vystoupení country kapely JCS Salavice, klauniádu v podání Divadla Bořivoj, Úžasný svět her Divadla Studna anebo výtvarnou dílničku. Po celý den si mohou prohlédnout Muzeum Tesla a expozici Svět modelů,“ pozvala do Třeště vedoucí odboru kultury a propagace Romana Šťastná.

Dobývání řopíků

Během prvního srpnového víkendu si mohou lidé udělat výlet z Telče do Slavonic. V sobotu 3. srpna se tam koná vzpomínková akce k dobývání řopíků. Začíná ve 14 hodin v pevnostním areálu ve Slavonicích na Strážném vrchu, ten se nachází asi dva kilometry od centra Slavonic. Dvoudílná ukázka přepadení mapuje období září a října 1938. V první části lidé uvidí skutečnou situaci z období mobilizace v září 1938, přestřelku se sudetoněmeckými povstalci a následné obsazení pohraničí německou armádou na počátku října téhož roku po přijetí mnichovské dohody. Ve druhé části probíhá fiktivní boj mezi německou Wehrmacht a československou armádou na linii opevnění tak, jak by mohl vypadat, kdyby československá vláda odmítla mnichovskou dohodu přijmout a rozhodla se bránit.

V tutéž dobu se bude konat také letní filmový a hudební festival Slavonice Fest. V sobotu 3. srpna tam vystoupí David Koller, v neděli 4. srpna to bude Vladimír Merta.

Čertovská pohádka

Další srpnovou sobotu si opět můžete udělat výlet z Telče do Třeště a Kostelce. Na nádraží v Třešti bude mezi patnáctou a osmnáctou hodinou opět nachystaný program pro rodiny s dětmi. Svezete se vlakem, uvidíte Čertovskou pohádku, něco si vyrobíte ve výtvarné dílničce a prohlédnete si muzea. Neděle pak bude patřit výletu do Třeště a do Dačic.

„V sobotu 10. a v neděli 11. srpna máme v telčském depu připravenou atrakci pro děti. Bude to dětský vláček, k dispozici bude od půl desáté do šestnácti hodin,“ doplnil další zajímavost Jan Vyhlídal ze Společnosti telčské místní dráhy, která akci pořádá.