Budovy, které byly zařazené do krajských brownfieldů, tedy nevyužívaných a chátrajících hospodářských objektů, koupil před časem soukromý vlastník. Budovu přestavuje. „Bylo na čase, zbořeniště uprostřed obce nebyla dobrá vizitka, kolem rostla jen lebeda. Ale působí to na mě divně, není to ani historické ani moderní,“ procházel kolem stavby pan Jan, celé jméno říct nechtěl.