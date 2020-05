Skupina přibližně třiceti dobrovolníků a turistů stojí za zrodem nového dřevěného mostku přes řeku Budišovku. Nejdříve se přes ni za pomocí auta s hydraulickou rukou položily modřínové kmeny.

Pak už pracantům nezbývalo než doplnit desky, vybudovat nájezd pro cyklisty a kočárky a samozřejmě nezbytné zábradlí. Poblíž vyrostla ještě jedna menší lávka a zapálení nadšenci se chtěli pustit i do třetí, avšak pochyběl jim materiál.

Jak již bylo řečeno, autorem celého nápadu je Jiří Stejskalík z KČT z Beskyd. Na článek o Krajině Břidlice narazil v novinách. „Zaujalo mne to nejdřív proto, že můj otec v tomto kraji sloužil jako lesník. Pak také proto, že jsem členem KČT. Zajímají mne všechny značené turistické trasy v daném regionu. Spolu s kamarády jsme se vydali takzvané břidlicové stezky procházet.

Hned ta první, ze Svatoňovic do Spálovského mlýna, nás nadchla,“ prozradil Jiří Stejskalík. Bohužel některé dřevěné lávky přes Budišovku však neměly právě dobrou technickou vizitku a přes některé byl průchod zcela nemožný, což jej zamrzelo. „Zjistil jsem si na internetu, ke kterému katastru zmíněné lávky patří, zatelefonoval jsem příslušným starostům a také Petrovi Chroustovi z MAS Opavsko a následně jsme vytvořili plán, jak na to půjdeme a jak to napravíme. U nás v Beskydech jsem nemusel nikoho přemlouvat, protože kamarádi jsou úžasní obětaví lidé, kteří se se mnou podíleli na různých dobrovolnických akcích na obnově turistických chat. Třeba Bezručovy chaty na Lysé hoře nebo chaty Prašivá. A také na údržbě turistických tras. S pomocí starostů z Budišova a Svatoňovic, kteří dodali materiál, jsme ve dvou brigádách lávku postavili. Interně jsme ji nazvali Barborka podle právě narozené nové členky našeho beskydského KČT,“ upřesnil Jiří Stejskalík.

Kromě beskydských turistů, kteří přislíbili, že dle svých možností budou Krajinu břidlice sále sledovat a spravovat, přiložili ruku k dílu i dobrovolníci z městských úřadů v Odrách nebo v Budišově nad Budišovkou a také zaměstnanci MAS Opavsko.

„Bylo by dobré, kdyby se jedinečný fenomén Krajina břidlice dostal do povědomí lidí, aby ji začali více vnímat. Břidlicové naučné stezky stojí za to a zaslouží si, aby se o ně dobře pečovalo,“ uzavřel.