Pasáž Jalta ožívá. Slavnostní otevření moderoval Leoš Mareš, zpíval Michal David

/VIDEO/ Legendární pasáž Jalta na brněnském Dominikánském náměstí znovu otevřela. Přesně devadesát let poté, co do ní vstoupili první lidé. Slavnostním zahájením hosty provázeli moderátoři Libor Bouček a Leoš Mareš. Zazpíval i Michal David.

Jaltu navrhl architekt Josef Polívka v roce 1929. V pasáži sídlil dříve Tuzex a STB či známá hospoda Neptun. Za první republiky však dům sloužil hlavně pro bydlení a pasáž k nákupům. Lidé v ní znovu nakoupí již v pátek. „Otevřeno už má obchod s fotoaparáty, dva obchody s italským oblečením a restaurací,“ uvedl jeden z majitelů Richard Saliba. V domě jsou i byty nebo třeba sídlo rakouského konzula. Do kina i na nákupy. Brněnský palác Jalta znovu brzy otevře Přečíst článek › Další obchody podle něj otevřou asi do měsíce. „Bude to beauty salon, barbershop a galerie,“ dodal Saliba. Šestipruh na D1 u Brna? Hotovo má být do desíti let Přečíst článek › Dalším lákadlem bude kinokabaret. Jako kavárnu jej majitel otevře v červenci. Kabaretní vystoupení v něm lidé uvidí pravděpodobně od září. „Bude to gastro provoz, kde různá představení budou jako podkres. Kromě kabaretních umělců z České republiky i zahraničí chceme zvát třeba i stand up komiky,“ popsal majitel kabaretu Radim Korábek. Sál bude mít kapacitu pro asi 250 návštěvníků.

Autor: Ondřej Kaloud