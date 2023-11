Manželům Štěrbovým z Hrušek na Břeclavsku zničilo dům tornádo. Teď bydlí v novém pasivním domě. Zkolaudováno měli jako vůbec první v obci po katastrofě z předloňského roku. U příležitosti Dnů pasivních domů popsali svůj příběh.

Starší manžele z Hrušek na Břeclavsku připravilo o původní dům tornádo. Teď bydlí v novém pasivním domě a chválí si úsporu na energiích | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Důchodci Ladislavu Štěrbovi a jeho ženě zbourali dům. Nuceně na pokyn statiků po řádění tornáda na jižní Moravě. Co dělat dál, měl jasno hned. „Řekl jsem si, že buď koupím maringotku a půjdeme na Šumavu, nebo na stejném místě postavíme z gruntu nový pasivní dům. Věděl jsem už tehdy, o co jde,“ uvedl. Zvolil druhou možnost.

Důvod? V zimě přízemní stavbu vytápí s nižšími náklady, v létě se příbytek zase nepřehřívá. „Umím počítat do pěti. Pasivní dům je komplexní opatření, není to jako když vyměníte jen okna. Je pravda, že příbuzní mi novostavbu velmi ostře rozmlouvali, ale já nejsem panelákový typ. Nelituju,“ zdůraznil Štěrba.

Co ho v poslední době řádně naštvalo, bylo zdražování cen energií. Zároveň si ale mohl mnout ruce. Kvůli vlastní energetické úspoře. „Pravidelně si zapisuji spotřebu elektřiny a plynu, mohu tedy porovnat před a po. Jsem na polovině,“ konstatoval čtyřiasedmdesátiletý muž.

Manželé Štěrbovi jsou spolu přes padesát let. Tornádo z června 2021 se jim nesmazatelně zapsalo do života, s novým bydlením ale začali poměrně rychle. V Hruškách měli zkolaudován nový dům vůbec jako první z místních postižených katastrofou. „Stěhovali jsme se do nového přesně na den rok po tornádu. Předtím jsme díky vedení obce bydleli jinde v Hruškách alespoň provizorně,“ dodává.

Rodina si pro stavbu vybrala firmu Úsporné bydlení, která po zničení rodinných domů v oblasti Hodonínska a Břeclavska nabízela pomoc majitelům ve spolupráci i se starostkou Hrušek. Projektant Zdeněk Kaňa zmínil, že pasivní dům tohoto typu lze postavit i v řádu několika měsíců. „Je to dřevostavba. Čas stavby krátí, když majitelé přesně vědí, co chtějí. Kromě administrativy takový projekt nejvíc natahuje například výběr koupelny,“ uvedl Kaňa.

Dům manžele vyšel na zhruba čtyři a půl milionu korun. Podle projektanta je založen na efektivních, přitom jednoduchých technologiích. Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo a jednotka řízeného větrání s rekuperací tepla. Na střeše jsou solární panely. O něco vyšší investiční náklady za stavbu v pasivním standardu se rodině vrátily pomocí dotace z programu Nová zelená úsporám, která podporuje úsporné stavby využívající obnovitelné zdroje.

Třikrát úspornější než novostavby

Pasivní domy mají být až třikrát úspornější než novostavby podle aktuálních standardů. „Původní výpočty u tohoto projektu počítaly se spotřebou asi šest megawatthodin za rok. Reálná spotřeba domu manželů Štěrbových je ale ještě o třetinu nižší. Vzduchotechnika s rekuperací navíc udržuje velmi kvalitní vzduch, žijí ve zdravějším vnitřním prostředí,“ popsal ředitel Centra pasivního domu Vítězslav Malý.

Tornádo v Hruškách zasáhlo asi 250 staveb, z nichž přes šedesát muselo jít k zemi. „Většina domů už je opravených či na místě původních stojí nové. Některé parcely ale zůstaly prázdné,“ poznamenala tamní starostka Jana Filipovičová.

Pasivní domy jsou ale při volbě novostavby stále spíš výjimkou. „V Hruškách postavili zatím tři, v okolí pak vyrostly další,“ doplnil Malý.

U příležitosti Dnů pasivních domů, které otevřely zájemcům jejich dveře ve většině krajů, dorazil v pátek do jihomoravských Hrušek i ministr životního prostředí Petr Hladík. Se Štěrbovými si přiťukl na zdraví moravským vínem. „Dům zachovává tradiční vzhled moravské vesnice. Radikálně se ale změnily jeho vlastnosti. Je maximálně úsporný,“ pochválil. Celorepubliková prohlídková akce končí v neděli, je pro návštěvníky zdarma.