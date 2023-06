Do nastražené klece v lesoparku v sousedství děčínské zoo se podařilo chytit některé uprchlé opice. Mimo areál zoo z celé devítičlenné tlupy zůstali v úterý po osmé hodině už pouze dva makakové.

Odchycené opice | Video: Zoo Děčín

Informaci o úspěšném odchytu zveřejnila zoologická zahrada v Děčíně na své facebookové stránce ráno ve čtvrtek 15. června. Opice měly nejspíše hlad, proto je zlákala návnada v odchytové kleci. Zahrada zveřejnila první odchyt, když se za primáty klec zavřela v 6.45, o pár minut později pak zahrada hlásila další úlovky.

Na svobodě jsou už jen dva makakové, ostatní z devítičlenné skupiny jsou zpět ve výběhu. Během čtvrtka by do lesů na Pastýřské stěně měla přibýt druhá odchytová klec, do které zahrada makaky láká na ovoce.

