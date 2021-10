„Parkovací dům nebude. Připravovali jsme tzv. caruselové stání, ale i to zatím bylo odloženo,“ konstatuje orlovský starosta Miroslav Chlubna.

Když počátkem tisíciletí vyprojektovali studenti architektury z družebního města Illnau-Effretikon ve Švýcarsku na sídlišti Pátá etapa podzemní parkoviště, a to také vzniklo, byla to velká sláva. Jenže ani oněch 150 (placených) míst situace zcela nevyřešilo a s přibývajícími počty aut mezi paneláky problém vyvstal znovu.

Parkovací dům? Klidně. Ale ne u našeho domu!

Plány na vybudování parkovacího domu na tomto sídlišti jsou staré už 10, možná 12 let. V prvním případě se jeho umístění nelíbilo lidem z okolí, a ani druhá lokalita neprošla. Odpůrci argumentují tím, že je bude obtěžovat hluk a zplodiny z výfuků. „To nikdy nepostaví. Jednak proto, že nevyhovíte všem. Přece nebudu parkovat někde, kde to mám k domu 500 metrů. Jak pak ženská potáhne z auta nákupy, děcko v kočárku a do toho bude třeba pršet. To si fakt neumím představit. A navíc, takové parkoviště by jistě bylo placené a dvanáct stovek měsíčně se lidem nebude chtít dát,“ myslí si podnikatel Vladimír, který na na sídlišti dlouhé léta bydlel a teď tam má obchod.

Zaparkovat je často bojovka

Obyvatelé Páté etapy by o svých strastech s parkováním mohli vyprávět dlouhé hodiny. „Je celkem problém zaparkovat ve špičce během odpoledních hodin, kdy se lidé vrací z ranní. Ale večer, když lidé přijedou po odpolední, je to ještě horší," popisuje své zkušenosti místní obyvatelka Jana Sedláčková.

„Parkování je tady často spojené s takovou malou turistikou a taky zkouškou šoférské dovednosti. Kolikrát nezbývá, než zaparkovat skoro na centimetry přesně. A často volné místo najdete třeba i pět set metrů od baráku, ale i tak jste rádi, že máte svůj vůz kde postavit," popisuje realitu jeden z obyvatel zmíněné Páté etapy, Josef R.

Jeden nejmenovaný obyvatel sídliště říká, že nezřídka navečer čeká v autě i několik desítek minut, až někdo odjede, aby mohl na jeho místo. Ale někdy mu nezbude, než hledat dále od domu, kde bydlí.

Řidičům ze sídliště neulevilo ani parkoviště u prodejny Lidl, která vyrostla před pár lety přes cestu. Je to tiž placené a funguje jen, když je otevřená prodejna.

Nové parkoviště i parčík

Starosta však má pro řidiče snad aspoň trochu nadějnou zprávu. Zhruba tři desítky parkovacích místa by měla být nově k dispozici u nemocnice. Ve stádiu zpracování je projektová dokumentace revitalizace celého prostranství před nemocnicí, kde byl měl vzniknout i malý park. Na sídliště se odtud sice musí dojít přes silnici, ale asi je to lepší než nic.

„Pokud to odsouhlasí zastupitelstvo, budeme stavět parkoviště u nemocnice, kde jsme získali pozemek od kraje. Asi to bude nejrychlejší pomoc s parkováním,“ míní Miroslav Chlubna. Dodává, že město se stále snaží nalézt nová řešení, pokud jde o parkování na Páté etapě, a jedno zajímavé už se projednávalo v představenstvu městské společnosti SMO.

Nepořádní pejskaři

Kdyby je netrápilo, kde parkovat, asi by obyvatelé sídliště, kde žije okolo osmi tisíc lidí, neměli na co naříkat. „Jasně, je to sídliště, ale mě se tu líbí. Člověk si zvykne. Co mě trápí? Třeba pejskaři, kteří neuklízejí po svých miláčcích,“ říká paní Romana.

Spokojeni jsou i manželé Ligenzovi, kteří na sídlišti bydlí a vychovávají dvě dcery. „Přistěhovala jsem se z Ostravy-Hrabůvky a jsem tady spokojená. Hlavně je tu klid, nejezdí tu tramvaje,“ říká žena. Trochu jí v Orlové chybí historické centrum města. Její manžel David souhlasí, že největším problémem je parkování, nedávno platili pokutu. Vadí mu ale třeba také dealeři drog a chování místních Romů. „Moc jich není, ale jsou tu,“ dodává.

Když zaparkovaná auta brání průjezdu hasičů

Auta parkující, kde je to zakázáno. To je realita na všech sídlištích a současně černá můra hasičů. Kvůli autům nacpaným v zatáčkách či na chodnících totiž někdy mají problém dojet, kam potřebují. „Když jedeme k zásahu, vždy se modlíme, aby nám tam v cestě nestálo auto,“ přiznávají orlovští profesionální hasiči.

Dlouhodobě nejproblematičtějším místem je podle nich ulice F. S. Tůmy u čísel popisných 1222, 1236 a 1242, na ulici 1. máje u školky 1268 a v ulici Adamusově u čísla popisného 1250.

„Projet hasičskou cisternou těmito ulicemi v rychlosti, s níž jedete k zásahu, aniž byste poškodili zaparkovaná vozidla, je téměř nemožné. Vzdálenost od zaparkovaných aut je několik centimetrů a mnohdy i milimetrů. Jenže právě zdržení na několika centimetrech může při zásahu stát někoho život či zdraví,“ říkají orlovští hasiči. Takto se prý může stát, že hasiči třeba trasu dlouhou několika set metrů zdolávají nepřiměřeně dlouho.

Na nedobrou situaci v těchto místech prý upozorňují strážníky. „Řešíme to pořád. Řidičům dáváme za stěrače informační letáčky, ale za dva tři týdny je situace stejná,“ stěžují si hasiči. Policisté dodávají, že řidiče špatně zaparkovaných aut pokutují při výkonu hlídkové činnosti anebo na udání.