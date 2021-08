Podle maminky bylo všechno hodně rychlé. Okolo 23. hodiny jí začaly pravidelné, silné kontrakce, tak šla vzbudit manžela. Po chvíli praskla i voda.

„Manžel mě chtěl odvést do porodnice sám, ale já jsem mu řekla, že bude muset zavolat sanitku, jelikož jsem nedokázala udělat ani krok a přišlo mi, že mám jednu velkou kontrakci v kuse. Sanitka přijela během pár minut, naložili mě na nosítka a jeli jsme. Po cestě to vypadalo, že to stihneme do porodnice, ale malý se rozhodl jinak. U nemocnice u vrátnice začala být vidět hlavička, řidič stihl zajet ke vchodu a maličký se za chviličku narodil. Bylo to opravdu rychlé,“ popsala žena svůj první porod, který byl velmi akční.

Dle svých slov prožívala jednu nepřetržitou bolest, ale když se malý narodil, byla neskutečně šťastná. Nejdůležitější pro rodiče bylo, že je maličký zdravý a všechno zvládli.

Otec se do sanitky nevešel

Tatínek jel za sanitkou autem, ale k porodu do sanitky se bohužel už nevešel, takže u toho, když šel malý ven, nemohl být. „Ale po celou dobu, co jsme byli doma, mi byl neskutečnou oporou a i po porodu mi se vším pomáhal, byla jsem ráda, že jsem ho u sebe měla. Akorát byl z toho celý v šoku, nečekal, že to bude tak rychlé. Stačilo pár minut a mohli jsme rodit doma, což bychom určitě také zvládli, ale shodli jsme se, že jsme radši, že se malý narodil pod lékařským dohledem,“ sdělila maminka, která se nyní cítí skvěle a už si užívají svého synka s tatínkem doma.

Patrik se narodil 8. srpna (termín byl 13. srpna) v 0.50 hodin, vážil 3120 g a měřil 48 cm. „Ráda bych poděkovala zdejší zdravotnické záchranné službě, všichni byli skvělí a moc milí a nebýt jich, opravdu bychom rodili doma. Děkuji i všem v porodnici,“ dodala Truchlá.